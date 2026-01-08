Sydney Sweeney táo bạo khỏa thân

Xuất hiện trên trang bìa tạp chí W Magazine mới đây, nữ diễn viên Sydney Sweeney gây chú ý khi hoàn toàn khỏa thân, chỉ diện một lớp sơn ánh vàng trên cơ thể. Với lớp sơn này, cô xây dựng hình tượng “golden girl” (tạm dịch: “cô gái vàng”) theo nghĩa đen.

Nữ minh tinh hoàn toàn cởi bỏ trang phục, chỉ đeo một chiếc dây chuyền lấp lánh thuộc dòng Haute Joaillerie của nhà mốt Chopard. Cô tạo dáng nghiêng, sử dụng tay để che chắn vòng một đầy đặn, song vẫn để lộ phần lớn da thịt trong bộ hình táo bạo.

Kiểu tóc bob uốn nhẹ gợi liên tưởng đến hình ảnh của các ngôi sao Hollywood thời xưa, gia tăng yếu tố cổ điển cho tổng thể. Bộ hình được đánh giá là tương đối gợi cảm, quyến rũ, do nhiếp ảnh gia Tyrone Lebon thực hiện.

Trên trang cá nhân, Sydney Sweeney cũng dành lời khen cho nhiếp ảnh gia đứng sau tác phẩm này. Tuy nhiên, nữ diễn viên không phải ngôi sao duy nhất diện mỗi lớp body painting (sơn cơ thể) lên trang bìa tạp chí.

Sydney Sweeney hoàn toàn khỏa thân, chỉ xuất hiện với lớp sơn cơ thể vàng trên bìa tạp chí. Ảnh: W Magazine.

Năm ngoái, Kim Kardashian cũng xuất hiện trên bìa tạp chí Re-Edition trong diện mạo gây chú ý. Dưới bàn tay tạo mẫu của Jahleel Weaver, cô để tóc pixie ngắn và không mặc gì ngoài lớp sơn cơ thể.

Lớp sơn được thực hiện theo phong cách trompe l’oeil - kỹ thuật đánh lừa thị giác. Tác phẩm do Athena Paginton thực hiện, mô phỏng hình ảnh bộ trang phục gồm quần jeans, áo sơ mi bèo nhún và blazer của nhà mốt Gucci.

Bên trong tạp chí, Kardashian xuất hiện với tạo hình body painting thứ hai. Lần này, cô mặc quần âu phía dưới, nhưng phần thân trên được vẽ hình trang phục nam giới, bao gồm áo sơ mi trắng mở cúc, cà vạt buông lơi và blazer nâu.

Ngay cả trong những bức hình mặc đầy đủ trang phục, bộ ảnh mới của Kim vẫn không giấu được vẻ gợi cảm đặc trưng. Một tấm hình cho thấy cô mặc áo sơ mi lệch vai, dùng bàn tay đeo găng che hờ phần ngực. Ở bức khác, Kim khoanh tay trước ngực, chỉ mặc quần jeans và thắt những chiếc caravat lụa in họa tiết quanh eo.

Tạp chí Re-Edition giới thiệu bộ ảnh trên trang Instagram với chú thích: “Tôn vinh tất cả những con người mà chúng tôi yêu thương”, cùng tiêu đề “All business”. Kim Kardashian cũng đăng tải trọn bộ ảnh lên trang cá nhân, nhận về hàng loạt bình luận khen ngợi.

Từ Paper, GQ, W Magazine cho đến bìa Vogue Pháp, Kim Kardashian vốn không xa lạ với những bức hình bán khỏa thân. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định, với hướng đi nghệ thuật và tính thẩm mỹ cao, bộ ảnh trên Re-Edition đã đưa phong cách gợi cảm của cô lên một tầm mới.

Tạo hình táo bạo của Kim Kardashian từng trở thành chủ đề bàn tán. Ảnh: @kimkardashian.

Lil Nas X cũng từng xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện thời trang danh giá Met Gala 2023 với diện mạo độc đáo. Cụ thể, rapper phủ kín metallic, kim cương, đá quý và ngọc trai lên cơ thể.

Anh chỉ diện nội y ánh bạc, để lộ toàn bộ cơ thể săn chắc dưới lớp sơn metallic. Chiếc mặt nạ được tạo kiểu, đính kết đá quý cầu kỳ, cho thấy đôi mắt của người đeo.

Tại sự kiện, Lil Nas X gây chú ý ngay khi bước vào với outfit thu hút ánh đèn spotlight. Sau đó, tạo hình của nam rapper tiếp tục trở thành chủ đề gây bàn luận. Việc sử dụng body painting thay trang phục thể hiện sự sáng tạo, phá cách từ phía các tín đồ thời trang.

Lớp sơn trên cơ thể mang ý đồ nghệ thuật, khiến tạo hình khỏa thân hoặc bán khỏa thân bớt phản cảm, thô tục. Đây là phương pháp tạo hình xuất hiện trong nhiều bộ ảnh thời trang, sàn diễn, sự kiện, có khả năng tiếp tục được ứng dụng trong tương lai.

Tác giả: Linh Vũ

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn