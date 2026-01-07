Vì sao tinh dầu lavender được xem là 'thần dược' cho sức khỏe và làn da?

Giúp thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng

Hương thơm tự nhiên của tinh dầu lavender có tác dụng an thần, giúp làm dịu hệ thần kinh, giảm căng thẳng và lo âu. Khi hít trực tiếp hoặc xoa một lượng nhỏ tinh dầu lên cổ tay, thái dương hay vùng cổ, mùi hương nhẹ nhàng sẽ giúp tinh thần trở nên thư thái, bình tĩnh hơn, đặc biệt hữu ích trong những thời điểm áp lực hoặc mệt mỏi.

Hỗ trợ cải thiện giấc ngủ

Nhờ khả năng thư giãn tinh thần, tinh dầu lavender được nhiều người sử dụng để hỗ trợ giấc ngủ. Nhỏ vài giọt tinh dầu lên gối, chăn hoặc dùng đèn xông, máy khuếch tán tinh dầu giúp hương thơm lan tỏa trong không gian, tạo cảm giác dễ chịu, góp phần giúp người dùng dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu hơn. Ngoài ra, mùi hương oải hương còn có tác dụng xua đuổi muỗi và côn trùng.

Tinh dầu lavender mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, tinh thần và chăm sóc làn da

Làm dịu vết côn trùng đốt

Tinh dầu lavender có đặc tính kháng viêm, sát khuẩn, giúp làm giảm sưng, đau và ngứa do muỗi, ong hoặc côn trùng đốt. Việc thoa trực tiếp một lượng nhỏ tinh dầu nguyên chất lên vùng da bị đốt có thể giúp làm dịu triệu chứng nhanh chóng. Đồng thời, mùi hương của lavender cũng khiến côn trùng tránh xa, có thể thoa lên quần áo hoặc cổ tay để phòng ngừa.

Hỗ trợ chăm sóc tóc, giảm gàu và rận chấy

Tinh dầu hoa lavender được sử dụng trong chăm sóc tóc nhờ khả năng hỗ trợ mọc tóc, giảm gãy rụng, hạn chế gàu và ngứa da đầu. Có thể dùng tinh dầu nguyên chất hoặc pha loãng với dầu dừa, dầu ô liu để massage da đầu sau khi gội. Bên cạnh đó, đặc tính khử trùng mạnh giúp tinh dầu lavender hỗ trợ tiêu diệt rận, chấy và trứng chấy khi massage da đầu khoảng 20 phút trước khi gội.

Hỗ trợ cải thiện các bệnh lý về da

Đối với các tình trạng da như chàm, vảy nến hay viêm da, tinh dầu lavender giúp làm dịu cảm giác ngứa rát, giảm bong tróc, đồng thời cấp ẩm và hỗ trợ phục hồi da. Ngoài ra, tinh dầu này còn được sử dụng trong chăm sóc da lão hóa, góp phần cải thiện nếp nhăn và tăng độ đàn hồi cho da.

Sát khuẩn, hỗ trợ điều trị mụn

Tinh dầu lavender có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, giúp ức chế vi khuẩn gây mụn và hỗ trợ làm sạch da. Đồng thời, tinh dầu còn giúp điều tiết bã nhờn, hạn chế tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông – một trong những nguyên nhân chính gây mụn. Việc tăng cường lưu thông máu dưới da cũng giúp da khỏe mạnh hơn, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mới.

Giải độc và bảo vệ da trước tác động môi trường

Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, tinh dầu lavender giúp bảo vệ da trước tác động của ô nhiễm môi trường, hạn chế vi khuẩn phát triển và làm chậm quá trình lão hóa sớm. Có thể pha vài giọt tinh dầu vào kem dưỡng da hàng ngày để hỗ trợ làm lành các tổn thương nhỏ trên bề mặt da.

Làm dịu da cháy nắng

Tinh dầu lavender còn được sử dụng để làm dịu vùng da bị bỏng rát do cháy nắng. Sau khi làm mát da bằng khăn lạnh, có thể thoa nhẹ tinh dầu để giảm cảm giác khó chịu và hỗ trợ phục hồi da. Tuy nhiên, không nên áp dụng với các trường hợp bỏng nặng hoặc da có vết thương hở.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV