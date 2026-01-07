Rạn da sau sinh, nỗi ám ảnh khiến nhiều chị em mặc cảm với chồng

Sau khi sinh con hơn một tháng, chị Nguyễn Thị Hòa (Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội) rơi vào trạng thái trầm cảm khi nhận ra vùng bụng và đùi xuất hiện dày đặc những vết rạn, da thâm sạm và chảy xệ. Ngoại hình thay đổi khiến chị không dám mặc váy, quần ngắn và luôn cảm thấy tự ti mỗi khi soi gương. “Trên vùng bụng của mình có rất nhiều vết rạn, da thâm đen và chảy xệ khiến tôi rất mặc cảm, nhất là với chồng. Không chỉ vậy, điều này còn ảnh hưởng đến công việc của tôi”, chị Hòa chia sẻ.

Rạn da sau sinh luôn là vấn đề “đau đầu” của chị em. (Ảnh Internet)

Cùng chung tâm trạng, chị Lê Thu Hương (Vũ Ngọc Phan, Hà Nội) cho biết, sau sinh 4 tháng, các vết rạn da mới xuất hiện rõ rệt khiến vòng bụng trở nên nhăn nheo, kém săn chắc. “Khi mang bầu, nhiều người nói rạn da là do cơ địa nên tôi cũng không quá lo. Nhưng sau sinh, nhìn bụng mình bây giờ thì chính tôi còn thấy sợ, huống chi là chồng”, chị Hương nói.

Không ít trường hợp còn bị rạn da ngay từ khi mang thai. Chị Lê Thị Hà (Mỹ Đình, Hà Nội) cho biết, dù tăng cân không nhiều và trong gia đình không ai bị rạn da, nhưng đến tháng thứ 7 của thai kỳ, vùng bụng và bắp tay của chị bắt đầu xuất hiện những vết rạn màu hồng, sau đó chuyển dần sang màu nâu, kèm theo cảm giác ngứa ngáy, khó chịu, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hằng ngày.

Theo các bác sĩ chuyên khoa da liễu, rạn da là tình trạng mà hầu hết phụ nữ mang thai đều gặp phải ở các mức độ khác nhau. BS Nguyễn Thị Ngọc Hân – Phó trưởng khoa Da liễu thẩm mỹ, Bệnh viện Da liễu Hà Nội cho biết, rạn da là dạng tổn thương cấu trúc xảy ra chủ yếu ở lớp trung bì – nơi tập trung các sợi collagen và elastin.

“Trong thai kỳ, da phải chịu sự kéo giãn nhanh và kéo dài, đặc biệt ở vùng bụng, ngực, đùi. Bên cạnh yếu tố cơ học, sự thay đổi nội tiết tố, nhất là sự gia tăng cortisol, có thể ức chế quá trình tổng hợp collagen, khiến các sợi collagen và elastin trở nên yếu và dễ đứt gãy”, BS Ngọc Hân phân tích. Ngoài ra, các yếu tố như di truyền, tăng cân quá nhanh, thai to hoặc đa thai cũng làm tăng nguy cơ rạn da.

Để phòng ngừa rạn da ngay từ những tháng đầu thai kỳ, bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần kiểm soát cân nặng đúng theo hướng dẫn của bác sĩ sản khoa, duy trì dưỡng ẩm da đều đặn và bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho quá trình tạo collagen như protein, vitamin C, kẽm. Những biện pháp này không thể loại bỏ hoàn toàn rạn da nhưng giúp da mềm mại, đàn hồi tốt hơn, từ đó hạn chế tổn thương mô liên kết.

Nhiều chị em coi kem chống rạn da là “vũ khí” quan trọng trong thai kỳ, tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng đạt hiệu quả như mong muốn. Theo BS Ngọc Hân, các sản phẩm bôi ngoài da chủ yếu có tác dụng dưỡng ẩm, làm mềm da và hỗ trợ hàng rào bảo vệ da, nhưng không thể tác động sâu đến lớp trung bì – nơi xảy ra tổn thương thực sự của rạn da.

“Để cải thiện rõ rệt tình trạng rạn da, đặc biệt là các trường hợp nặng, cần phối hợp các biện pháp điều trị y khoa nhằm kích thích tái tạo collagen như laser fractional, vi kim tái tạo da hoặc các phương pháp thay da sinh học. Tuy nhiên, rạn da không thể xóa bỏ hoàn toàn, hiệu quả điều trị phụ thuộc vào mức độ tổn thương và thời gian can thiệp”, BS Ngọc Hân nhấn mạnh.

Tẩy da chết và chăm sóc da cũng có tác dụng giúp làm mới làn da. Ảnh Internet

Đối với những phụ nữ sinh mổ, việc điều trị rạn da chỉ nên thực hiện khi sẹo mổ đã ổn định hoàn toàn, thường sau 3–6 tháng. Trước khi áp dụng bất kỳ phương pháp nào, chị em cần được bác sĩ da liễu thăm khám trực tiếp để đánh giá tình trạng rạn da và sẹo mổ, từ đó lựa chọn giải pháp phù hợp và an toàn.

Các chuyên gia cũng lưu ý, bên cạnh điều trị y khoa, sự quan tâm, chia sẻ từ gia đình, đặc biệt là người bạn đời, đóng vai trò rất quan trọng giúp phụ nữ sau sinh vượt qua mặc cảm ngoại hình, lấy lại sự tự tin và cân bằng trong cuộc sống.

Nguồn tin: Báo VOV