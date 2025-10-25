Trà xanh - “Serum tự nhiên” giúp giảm mụn, làm đẹp da

(Ảnh: iStock)

Không chỉ là thức uống giúp tinh thần tỉnh táo, trà xanh còn là “liều serum tự nhiên” cho làn da nhờ chứa lượng lớn chất chống oxy hóa EGCG.

Nhiều nghiên cứu từ Harvard, Cleveland Clinic cho thấy, trà xanh có thể giảm mụn, làm dịu viêm và giúp da khỏe hơn mỗi ngày.

Trà xanh - nguồn năng lượng chống oxy hóa tự nhiên

Trà xanh từ lâu được ca ngợi như một biểu tượng của lối sống lành mạnh. Theo Harvard Health Publishing, polyphenol trong trà, đặc biệt là epigallocatechin-3-gallate (EGCG), là một trong những hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ nhất trong tự nhiên.

Không giống trà đen đã qua quá trình oxy hóa, trà xanh được chế biến tối thiểu, nhờ đó giữ lại hầu hết các hợp chất sinh học có lợi. Những phân tử này giúp bảo vệ tế bào da khỏi tổn thương do tia UV, ô nhiễm và stress oxy hóa - những “thủ phạm thầm lặng” khiến da lão hóa sớm.

Theo Johns Hopkins Medicine, EGCG không chỉ ngăn cản gốc tự do mà còn hỗ trợ tái tạo tế bào, cải thiện lưu thông máu dưới da, mang lại vẻ tươi sáng tự nhiên.

6 lợi ích của trà xanh đối với làn da

1. Giảm mụn và kiểm soát da dầu

(Ảnh: Getty images)

Trà xanh đã được chứng minh có khả năng ức chế tuyến bã nhờn, giảm hình thành mụn trứng cá. Một nghiên cứu đăng trên Journal of Clinical Nutrition cho thấy, những người dùng chiết xuất trà xanh trong 4 tuần giảm đáng kể số lượng mụn vùng mũi và cằm.

EGCG trong trà giúp điều hòa nội tiết tố và giảm viêm - hai yếu tố chính gây mụn. Dùng trà xanh dưới dạng đồ uống hoặc chiết xuất bôi ngoài đều có thể mang lại hiệu quả hỗ trợ làm sạch da.

2. Làm dịu viêm da và kích ứng

Cleveland Clinic ghi nhận rằng, polyphenol trong trà xanh có đặc tính kháng viêm tự nhiên, giúp làm dịu làn da nhạy cảm hoặc bị kích ứng. Một thử nghiệm tại Hàn Quốc cho thấy việc ngâm tắm bằng nước trà xanh giúp trẻ nhỏ bị chàm giảm ngứa và đỏ rát đáng kể.

Ở mức độ tế bào, EGCG còn làm chậm quá trình tăng sinh tế bào sừng, hỗ trợ cải thiện bệnh vảy nến và gàu - hai tình trạng liên quan đến viêm da mạn tính.

(Ảnh: Getty images)

3. Giảm mẩn đỏ và tăng sức đề kháng cho da

Một thử nghiệm lâm sàng của American Academy of Dermatology phát hiện: sử dụng kem chứa chất chống oxy hóa từ trà xanh, kết hợp resveratrol và caffeine, giúp giảm 40% tình trạng mẩn đỏ và kích ứng da sau 6 tuần.

Nhờ khả năng tăng sức đề kháng tự nhiên, trà xanh giúp da phản ứng “nhẹ nhàng” hơn với môi trường, nhất là với những người thường xuyên tiếp xúc nắng, bụi hoặc khí hậu ô nhiễm.

4. Giảm bọng mắt và sưng vùng da quanh mắt

Các hợp chất caffeine và tannin trong trà xanh giúp co mạch, giảm sưng và cải thiện lưu thông máu dưới da. Một nghiên cứu nhỏ tại Khoa Da liễu Đại học Chiang Mai (Thái Lan) ghi nhận rằng, túi trà xanh lạnh đắp vùng mắt trong 5 ngày liên tiếp có thể giảm đáng kể quầng thâm và bọng mắt.

(Ảnh: iStock)

Thói quen này được xem như một phương pháp “spa tự nhiên” dễ thực hiện tại nhà.

5. Giảm nguy cơ ung thư da do tia UV

Đây là lợi ích được khoa học công nhận mạnh mẽ nhất. Theo Journal of the National Cancer Institute, những người uống ít nhất 5 tách trà xanh mỗi tuần có nguy cơ mắc ung thư da thấp hơn 25% so với nhóm không dùng.

EGCG giúp bảo vệ DNA tế bào da khỏi tổn thương do tia cực tím, đồng thời kích hoạt quá trình sửa chữa tế bào. Dùng song song cả uống và bôi ngoài sẽ tăng cường tác dụng bảo vệ.

6. Hỗ trợ điều trị mụn cóc sinh dục và tổn thương da do virus HPV

FDA Hoa Kỳ đã phê duyệt một loại thuốc mỡ chứa chiết xuất trà xanh (catechin), có tên thương mại là Veregen (Polyphenon E), để điều trị mụn cóc sinh dục và quanh hậu môn. Thuốc này hoạt động dựa trên các hoạt chất catechin trong trà xanh giúp ngăn chặn các enzyme của virus HPV gây ra mụn cóc.

Cách sử dụng trà xanh để có làn da khỏe đẹp

Bạn có thể kết hợp trà xanh vào quy trình chăm sóc da theo nhiều cách:

Uống trà xanh mỗi ngày, nóng hoặc lạnh, giúp thanh lọc cơ thể và bổ sung chất chống oxy hóa.

Dùng mỹ phẩm chứa chiết xuất trà xanh, như toner, serum hoặc kem dưỡng.

Đắp mặt nạ hoặc chườm túi trà lên vùng da mệt mỏi, bọng mắt.

Ngâm mình trong bồn nước có pha trà xanh để làm dịu da và thư giãn.

(Ảnh: iStock)

Uống trà xanh như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu?

Theo khuyến cáo từ các chuyên gia dinh dưỡng, chỉ nên uống từ 2-3 tách trà xanh mỗi ngày để đảm bảo cơ thể nhận được lượng chất chống oxy hóa và dưỡng chất cần thiết mà không gây hại.

Nên chọn trà xanh nguyên chất, ít pha tạp. Nếu thích uống kèm sữa hoặc đường, hãy dùng lượng vừa phải vì nghiên cứu của Harvard Health cho thấy sữa có thể làm giảm nhẹ tác dụng chống oxy hóa, nhưng không làm mất hoàn toàn lợi ích.

(Ảnh: iStock)

Tránh uống trà xanh khi bụng đói hoặc uống quá đặc, đặc biệt với người nhạy cảm với caffeine.

Không chỉ đẹp da mà còn tốt cho tim mạch và não bộ

Nhiều nghiên cứu tổng hợp (Meta-analysis, 2023 - Journal of Nutrition) chỉ ra, người uống trà xanh thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 20% và não bộ lão hóa chậm hơn.

Các nghiên cứu từ Harvard và Johns Hopkins cũng cho thấy thói quen uống trà xanh thường xuyên có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tăng cường chức năng não bộ và giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Ngoài ra, polyphenol trong trà xanh còn có thể hỗ trợ hệ tiêu hóa và góp phần làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên.

Trà xanh đã được yêu thích suốt nhiều thế kỷ qua nhờ hương vị thanh dịu và những lợi ích sức khỏe được khoa học dần làm sáng tỏ. Dù không phải “phép màu” cho làn da, các nghiên cứu cho thấy trà xanh có thể góp phần bảo vệ da khỏi lão hóa và tổn thương. Một tách trà mỗi ngày có thể là cách thư giãn đơn giản mà lại tốt cho sức khỏe tổng thể./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn