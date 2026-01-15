Top 10 ngôi nhà độc đáo nhất thế giới

Ngôi nhà hoàn toàn trong suốt ở Nhật Bản mang đến nhiều ánh sáng ban ngày, nhưng lại không mấy riêng tư. Ảnh: Sou Fujimoto Architects
PAS là ngôi nhà đầu tiên được thiết kế để vừa phục vụ mục đích trượt ván, vừa là một nơi ở truyền thống. Ảnh: Pierre Andre Senizergues
Ngôi nhà hẹp nhất thế giới tại Ba Lan, nằm giữa hai tòa nhà, chỉ rộng từ 92 đến 152 cm, không đủ chỗ để duỗi thẳng chân. Ảnh: Jakub Szczęsny
Một tháp nước cao 30 mét ở Bỉ đã được chuyển đổi thành không gian sống hiện đại và tiện nghi. Ảnh: Bham Design Studio
Ngôi nhà một tầng ở Malibu được lấy cảm hứng từ gia đình Flintstones trong bộ phim hoạt hình kinh điển thập niên 60. Huyền thoại truyền hình Dick Clark đã rao bán nhà với giá 3,5 triệu USD. Ảnh: Boredpanda
Ngôi nhà nhỏ nhất thế giới chỉ 1m2 đang di chuyển khắp nước Đức, có cấu trúc bằng gỗ. Ảnh: Le-Mentzel
Ngôi nhà 3 tầng ở Nhật Bản có cầu thang thông thường ở một bên và cầu trượt ở bên kia, cho phép gia chủ trượt xuống tầng một. Ảnh: LEVEL Architects
Dù trông giống như một tảng đá khổng lồ, ngôi nhà ở Bồ Đào Nha thực chất có cửa ra vào, ống khói, cửa sổ, và đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch lớn. Ảnh: Patrícia Sofia Ferreira
Zecc Architecten đã cải tạo và chuyển đổi hai nhà thờ bỏ hoang ở Utrecht, Hà Lan thành những khu nhà ở gia đình đầy phong cách. Ảnh: Zecc Architecten
Lấy cảm hứng từ các tác phẩm của Gaudi và Frank Lloyd Wright, một gia đình trẻ ở Mexico cho xây ngôi nhà hình vỏ sò khổng lồ. Arquitectura Organica xemptyz
