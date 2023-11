Tổng thư ký VFF dự Đại hội lần thứ nhất Liên đoàn Bóng đá Nghệ An

Thực hiện quyết định số 2895/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về việc cho phép thành lập Liên đoàn Bóng đá tỉnh Nghệ An, ngày 12/11, Ban vận động thành lập Liên đoàn Bóng đá Nghệ An đã tiến hành Đại hội nhằm đánh giá phong trào bóng đá trên địa bàn toàn tỉnh và đề mục tiêu giải pháp và phương hướng, hoạt động của liên đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đến dự đại hội có sự hiện diện của các vị khách quý: Ông Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An; Ông Dương Nghiệp Khôi - Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Ông Bùi Công Vinh – Phó Giám đốc Sở VHTT Nghệ An. Ngoài ra còn có sự có mặt của các nhà tài trợ đồng hành, đại diện các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ông Dương Nghiệp Khôi - Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phát biểu tại Đại hội

“Bóng đá Nghệ An trong lịch sử luôn có những dấu ấn nổi bật, đóng góp lớn vào sự phát triển chung của bóng đá nước nhà. Từ bóng đá đỉnh cao với đại diện là CLB Sông Lam Nghệ An. Bóng đá Nghệ An nổi bật về thành tích đào tạo bóng đá trẻ, giành nhiều danh hiệu trong lịch sử, sản sinh ra nhiều cầu thủ giỏi đóng góp cho các ĐTQG. Bên cạnh đó sự phát triển lớn mạnh của bóng đá phong trào Nghệ An nhữn năm qua đã thúc đầy tỉnh yêu bóng đá của người dân, đặt nền móng sâu rộng cho sự phát triển của bóng đá tỉnh nhà.

Đại hội của Liên đoàn Bóng đá Nghệ An lần thứ nhất hôm nay là sự kiện quan trọng, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, dư luận xã hội, là dịp tổng kết hoạt động, định hướng phát triển cho nhiệm kỳ lần thứ nhất năm 2023 – 2028. Về phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chúng tôi luôn quan tâm đến các liên đoàn thành viên, tạo sự gắn kết đồng bộ cho sự phát triển chung. Chính vì lẽ đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam rất mong muốn về đề nghị, Liên đoàn Bóng đá Nghệ An sớm triển khai hoàn thiện các thủ tục để là thành viên chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, từ đó phối hợp chặt chẽ, triển khai công tác hoạt động phù hợp với xu thế mới”, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ông Dương Nghiệp Khôi phát biểu tại Đại hội.

Thành viên BCH Liên đoàn Bóng đá Nghệ An

Đại hội Liên đoàn được xem là cột mốc quan trọng thúc đẩy sự phát triển bóng đá Nghệ An

Tại Đại hội Liên đoàn Bóng đá Nghệ An lần thứ Nhất đã thống nhất tiến hành bầu nhân sự cho ban chấp hành liên đoàn khóa 1, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Cụ thể, đại hội đã bầu ra 31 đồng chí vào ban chấp hành khoá I, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong đó, đồng chí Hồ Lê Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch danh dự Liên đoàn Bóng đá Nghệ An lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023 – 2028. 5 đồng chí: Trần Trung Tuyến, Nguyễn Đình Nghĩa, Lê Văn Giáp, Mai Hùng Cường, Nguyễn Hữu Phương giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn. Chức danh Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Nghệ An do ông Vũ Văn Nam nắm giữ, còn ông Nguyễn Văn Phê giữ chức Phó Tổng Thư ký Liên đoàn.

Liên đoàn Bóng đá Nghệ An ra đời sẽ có nhiệm vụ, tập hợp, huy động mọi nguồn lực, nỗ lực hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong xã hội nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu môn bóng đá nhằm nâng cao sức khỏe, rèn luyện ý chí, phẩm chất đạo đức, phù hợp với truyền thống văn hóa Nghệ An, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; tiếp tục duy trì thành tích đào tạo bóng đá trẻ và cải thiện thành tích xếp hạng Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

