Khai mạc NAFF S1 – Fujiland Cup 2023: Đại tiệc bàn thắng chào đón cột mốc lịch sử

Trận đấu được chú ý nhiều nhất chính là màn so tài giữa For You FC và Nghệ Football. Tiền đạo Nguyên Hưng sớm đưa Nghệ Football vươn lên dẫn trước bằng pha đánh đầu cận thành, tuy nhiên trong những phút còn lại, For You càng chơi càng hay, họ liên tục gây khó cho đội bóng sở hữu nhiều cựu sao SLNA để rồi ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 3-1.