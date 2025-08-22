VPF chốt hạn cuối chuyển nhượng ngoại binh V-League 2025/2026

VPF thông báo thời hạn thay thế, bổ sung cầu thủ của tất cả các CLB tham dự giải tại Giai đoạn đăng ký thứ nhất sẽ kết thúc vào lúc 15h00, ngày 26/8/2025.

Mới đây, Ban tổ chức V-League đã thông báo thời hạn chốt sổ chuyển nhượng thay thế, bổ sung ngoại binh ở giai đoạn I mùa giải 2025/2026. Thông báo nêu rõ: “ Căn cứ quy định tại Mục 11.1.2 Điều lệ Giải bóng đá V-League 2025/2026 về việc thay thế, bổ sung cầu thủ trước vòng đấu thứ 3: Muộn nhất 15:00 của ngày trước ngày diễn ra trận đấu đầu tiên của vòng đấu thứ 3.

Căn cứ Lịch thi đấu hiện hành, trận đấu đầu tiên của vòng đấu thứ 3 diễn ra vào ngày 27/8/2025. Do đó, thời hạn thay thế, bổ sung cầu thủ của tất cả các CLB tham dự giải tại Giai đoạn đăng ký thứ nhất sẽ kết thúc vào lúc 15h00, ngày 26/8/2025. BTC Giải thông báo và đề nghị các CLB nhanh chóng rà soát, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ đăng ký thay thế, bổ sung cầu thủ (nếu có) đảm bảo đúng thời hạn quy định”.

Ở mùa giải 2025/2026, V-League sẽ có 2 suất xuống hạng trực tiếp (thay vì 1 suất trực tiếp, 1 suất play-off như mọi năm). Các CLB tham dự giải đấu cấp châu lục của AFC sẽ được đăng ký bổ sung từ 7 cầu thủ. Trong khi đó, các CLB còn lại được đăng ký tối đa 4 cầu thủ (tối đa 03 cầu thủ nước ngoài được thi đấu trên sân trong mọi thời điểm của trận đấu).

Tác giả: Trí Minh

Nguồn tin: vov.vn