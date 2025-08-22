Tuyển thủ Việt Nam khâu 14 mũi sau pha va chạm nguy hiểm

Trận mở màn của Công an Hà Nội tại Cúp C1 Đông Nam Á 2025/26 trên sân BG Pathum United đã để lại nhiều tiếc nuối lẫn lo lắng. Không chỉ thất bại ngược 1-2, đại diện Việt Nam còn mất trụ cột hàng phòng ngự khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải nhập viện sau pha va chạm nguy hiểm.

Sự cố xảy ra ở phút 44 hiệp một. Trong nỗ lực ngăn cản đường bóng của Matheus, Việt Anh lao vào tranh chấp quyết liệt và nhận cú đá cao chân trực diện vào vùng đầu. Trọng tài không chần chừ rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu cầu thủ chủ nhà, trong khi trung vệ sinh năm 1999 buộc phải rời sân để cấp cứu. Kết quả chẩn đoán sau trận cho thấy Việt Anh bị rách sâu ở trán và phải khâu tới 14 mũi.

Pha vao bóng nguy hiểm của cầu thủ đối phương với Bùi Hoàng Việt Anh.

Đây không phải lần đầu tiên trung vệ người Thái Bình khiến người hâm mộ thót tim bởi lối chơi xông xáo, sẵn sàng va chạm mạnh. Tuy vậy, chính tinh thần quả cảm này lại góp phần giúp Việt Anh trở thành điểm tựa đáng tin cậy trong hệ thống phòng ngự của Công an Hà Nội cũng như đội tuyển quốc gia.

Bùi Hoàng Việt Anh phải khâu 14 mũi ở vùng trán.

Trở lại với trận đấu, thầy trò HLV Polking khởi đầu thuận lợi khi Alan dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho Công an Hà Nội sau đường kiến tạo của Leo Artur. Ưu thế càng rõ rệt hơn khi Pathum United chỉ còn 10 người sau chiếc thẻ đỏ của Matheus.

Tuy nhiên, kịch bản lại xoay chiều trong hiệp hai. Chanathip Songkrasin – ngôi sao sáng nhất bên phía Pathum liên tục gieo ác mộng cho hàng thủ đội khách. Phút 64, tiền vệ mang biệt danh “Messi Thái” khéo léo loại bỏ hai hậu vệ trước khi dứt điểm gọn gàng gỡ hòa 1-1. Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với kết quả hòa, đến phút bù giờ 90+7, Chanathip tận dụng sai lầm phát bóng của thủ môn Nguyễn Filip, tung cú dứt điểm từ xa cực kỳ táo bạo, ấn định chiến thắng 2-1 cho Pathum United.

Với tư cách đương kim á quân giải đấu và là nhà vô địch Cúp Quốc gia 2024/25, Công an Hà Nội đặt nhiều kỳ vọng trong lần trở lại sân chơi Đông Nam Á. Thế nhưng, thất bại trên đất Thái Lan cùng chấn thương nặng của Bùi Hoàng Việt Anh chắc chắn sẽ là thử thách lớn cho đội bóng ngành công an trong hành trình chinh phục danh hiệu khu vực.

Tác giả: Ánh Dương

Nguồn tin: bongdadoisong.vn