Bóng đá Nghệ An nhận nhiều kỳ vọng từ buổi làm việc với Chủ tịch VFF

Ra đời chưa đầy 2 năm nhưng NAFF đã sớm khẳng định vai trò trong việc phát triển phong trào bóng đá địa phương. Với sự đồng hành của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, cùng sự góp sức của nhiều cá nhân, doanh nghiệp, Liên đoàn đã đứng ra tổ chức hàng loạt giải đấu, từ Giải vô địch sân 7 Nghệ An, Giải bóng đá thiếu niên – nhi đồng, Giải U23 Nghệ An cho tới Giải bóng đá thiện nguyện mùa xuân.

Không chỉ dừng ở đó, NAFF còn sát cánh cùng CLB Sông Lam Nghệ An và Hội CĐV, tạo nên những hoạt động kết nối cộng đồng, góp phần nuôi dưỡng tình yêu bóng đá trong lòng người hâm mộ.

Tháng 11/2024, NAFF chính thức trở thành thành viên VFF – cột mốc đánh dấu bước tiến mới trên hành trình hội nhập. Nhưng đằng sau niềm vui ấy vẫn còn nhiều trăn trở: trụ sở mượn tại khán đài B sân Vinh đã xuống cấp, trang thiết bị thiếu thốn, kinh phí hoạt động chủ yếu trông chờ vào xã hội hóa và sự hỗ trợ từ VFF.

“Đa phần các ủy viên Ban Chấp hành đều làm việc kiêm nhiệm, thời gian dành cho Liên đoàn có hạn. Nhưng bằng niềm đam mê và trách nhiệm, anh em vẫn cố gắng duy trì phong trào. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ để bóng đá Nghệ An phát triển bền vững hơn, đặc biệt là bóng đá nữ, hiện chưa phát triển đúng với tiềm năng sẵn có của địa phương”, Phó Chủ tịch NAFF Trần Nguyễn Đình Nghĩa chia sẻ.

Chứng kiến những nỗ lực đó, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ghi nhận những bước đi tích cực của NAFF. Theo ông, dù còn non trẻ và hạn chế về nguồn lực, nhưng Liên đoàn đã để lại dấu ấn rõ nét trong việc lan tỏa phong trào bóng đá.

Điều đáng quý, theo ông Tuấn, là việc NAFF quy tụ được nhiều gương mặt kiêm nhiệm đến từ các lĩnh vực khác nhau: quản lý nhà nước, báo chí, doanh nghiệp… Chính sự đa dạng này đã đem lại nguồn lực và kinh nghiệm để xây dựng một tổ chức hứa hẹn nhiều đóng góp.

Ông Tuấn nhấn mạnh, Nghệ An vốn có nền tảng đào tạo trẻ phát triển bậc nhất cả nước – đây là “cái gốc” để thúc đẩy phong trào bóng đá quần chúng. Trong bối cảnh mới, NAFF cần đổi mới tư duy, mạnh dạn tìm hướng đi hiệu quả, đồng thời gắn kết hơn nữa với cộng đồng doanh nghiệp và lãnh đạo địa phương.

“Những khó khăn nào chưa giải quyết được, cứ gửi về VFF. Nếu có kế hoạch, phương hướng cụ thể, chúng tôi sẵn sàng đồng hành,” ông Tuấn khẳng định.

Một điểm nhấn khác được Chủ tịch VFF đề cập là bóng đá nữ. Ông cho rằng Nghệ An là “mảnh đất vàng” để ươm mầm tài năng. Từ khoảng 8 năm trước, địa phương này đã phát hiện ra nhiều gương mặt triển vọng, và đến nay không ít cầu thủ nữ xứ Nghệ đã góp mặt, đóng góp vào thành công của đội tuyển quốc gia.

Trong bối cảnh bóng đá nữ Việt Nam đang nhận được sự quan tâm từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu - UEFA, VFF kỳ vọng trong tương lai sẽ sớm xây dựng một “vệ tinh” đào tạo bóng đá nữ ngay tại Nghệ An. Điều này không chỉ giúp phát triển lực lượng kế cận, mà còn khẳng định vị thế của bóng đá nữ xứ Nghệ trong bản đồ bóng đá Việt Nam.

Nhân dịp này, ông Trần Quốc Tuấn đã thay mặt VFF gửi tặng Liên đoàn Bóng đá Nghệ An món quà 50 triệu đồng, thể hiện sự quan tâm và đồng hành cùng phong trào bóng đá xứ Nghệ.

