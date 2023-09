Nghệ An ban hành quyết định thành lập Liên đoàn Bóng đá

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời xét đề nghị của Ban vận động thành lập Liên đoàn Bóng đá tỉnh Nghệ An và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 210/TTr-SNV ngày 07/9/2023, UBND tỉnh Nghệ An quyết định: Cho phép thành lập Liên đoàn Bóng đá tỉnh Nghệ An, hoạt động trong phạm vi tỉnh Nghệ An.

Liên đoàn Bóng đá tỉnh Nghệ An là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức, hoạt động thực hiện theo Điều 3 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ và theo quy định Điều lệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan, đơn vị có liên quan về lĩnh vực hoạt động của Liên đoàn. Liên đoàn Bóng đá tỉnh Nghệ An có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; tự chủ về tài chính.

Ban vận động Liên đoàn Bóng đá Nghệ An tặng hoa động viên CLB Báo chí Nghệ An lên đường dự Press Cup toàn quốc 2023

Nghệ An là cái nôi sản sinh ra nhiều ngôi sao bóng đá. Cả đội 1 cũng như hệ thống đào tạo trẻ gặt hái được rất nhiều thành công, trong đó nhiều kỷ lục quốc gia được xác lập. Mảng bóng đá phong trào hiện nay tại địa phương cũng rất sôi động, thu hút được quan tâm của rất nhiều người.

So với một số tỉnh thành có phong trào bóng đá mạnh, Liên đoàn Bóng đá Nghệ An ra đời muộn hơn, tuy nhiên theo ông Trần Trung Tuyến, thành viên Ban vận động thì Liên đoán Bóng đá Nghệ An sẽ có hướng đi mới hiện đại, phù hợp với xu thế trên cơ sở phát huy những cái cũ mà Liên đoàn ở các tỉnh thành khác đã và đang hoạt động.

Dự kiến, Đại hội lần thứ Nhất của Liên đoàn Bóng đá Nghệ An sẽ diễn ra vào tháng 10 sắp tới.

Tác giả: Lê Giáp

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn