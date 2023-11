Nghệ Football lên ngôi vô địch NAFF S1 - Fujiland Cup 2023

Tại lễ bế mạc NAFF S1 – Fujiland Cup 2023 có sự hiện diện của các khách quý: Ông Hồ Lê Ngọc - Uỷ viên Ban thường vụ – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ông Bùi Công Vinh - Phó GĐ Sở VHTT Nghệ An; Ông Nguyễn Hữu Phương - Trưởng phòng VHTT - Sở Văn hoá TDTT; Ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Lam Nghệ An; Ông Trần Trung Tuyến – Trưởng Ban vận động NAFF; Ông Lê Văn Giáp – Giám đốc Công ty truyền thông 24H Onine; Ông Nguyễn Văn Phê - Đại diện của Báo Dân trí tại Nghệ An - Phó Chủ tịch CLB Liên quân Báo chí Nghệ An. Bên cạnh đó còn có đông đủ đại diện của các nhà tài trợ cho giải đấu.