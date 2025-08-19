Tổng Bí thư, Thủ tướng dự lễ khánh thành và khởi công 250 công trình

Lễ khánh thành, khởi công với điểm cầu trung tâm ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội). Dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo các bộ, ngành và TP. Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo dự Lễ khánh thành, khởi công các công trình

Thi công xuyên lễ, xuyên Tết

Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố; trong đó khởi công 161 dự án; khánh thành 89 dự án với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước 129 dự án với 478.000 tỷ đồng, chiếm 37% và 121 dự án vốn khác với 802.000 tỷ đồng, chiếm 63% (trong đó có 5 dự án FDI).

Đây đều là những công trình quan trọng, có ý nghĩa chiến lược; không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, chung tay vượt khó, mà còn là biểu tượng của khát vọng phát triển, ý chí vươn lên của toàn dân tộc.

Trong ngày 19/8, đồng loạt khởi công 6 dự án cao tốc dài 364km và nâng cấp, mở rộng nhiều dự án đường bộ khác; đặc biệt là khởi công tuyến cao tốc từ Cà Mau đi Đất Mũi là mảnh ghép cuối cùng trên trục Bắc - Nam... Việc khởi công các cảng Hòn Khoai, Bãi Gốc hôm nay là bước đi chiến lược, phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và góp phần thực hiện hoàn thành Nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển kinh tế biển.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình trọng điểm.

Khởi công các dự án Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là các dự án hết sức quan trọng, tạo tiền đề để các dự án đường sắt tốc độ cao triển khai đáp ứng tiến độ.

Việc hoàn thành nhiều dự án hàng không trọng điểm như mở rộng cảng Tân Sơn Nhất, Nội Bài... và đặc biệt là cảng Long Thành đang được nỗ lực triển khai nhằm cơ bản hoàn thành trong năm 2025 và hôm nay, khởi công cảng hàng không Gia Bình (cấp 4E), Nhà ga T2 Cát Bi, mở rộng cảng Cà Mau...

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đạt Top 10 thế giới, là công trình có kết cấu siêu trường, siêu trọng, thời gian thi công chỉ hơn 10 tháng, cùng nhiều công trình tiêu biểu khác như: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Trung tâm tài chính quốc tế Saigon; khởi công 21 dự án nhà ở xã hội với khoảng 11.500 căn tại nhiều tỉnh, thành.

Tất cả các dự án, công trình được khởi công, khánh thành hôm nay là minh chứng sinh động cho thành tựu phát triển hạ tầng đất nước, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong việc xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, các công trình được khánh thành hôm nay đều được triển khai trong bối cảnh vô cùng khó khăn, chịu tác động nặng nề bởi đại dịch COVID-19, biến động giá vật liệu. Theo đó, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ "tất cả phải cùng đồng lòng vì mục tiêu chung, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc"; "lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ", ngành xây dựng xác định phải quyết tâm hoàn thành các dự án, đó là danh dự, là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

"Dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, hàng vạn kỹ sư, công nhân trên các công trường đã sẵn sàng thi công xuyên lễ, xuyên Tết, vượt qua mọi khắc nghiệt của thời tiết để đưa công trình về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng thường xuyên có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thi công", Bộ trưởng Trần Hồng Minh nói.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang bày tỏ cam kết hoàn thành Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình đúng tiến độ, góp phần khai thác, phát huy hiệu quả để cảng hàng không thật sự là công trình trọng điểm, kiểu mẫu, vươn tầm quốc tế, góp phần thực hiện khát vọng phát triển hùng cường của dân tộc Việt Nam.

Khởi công Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Đại tướng Lương Tam Quang cho biết: "Chúng tôi xin hứa với Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và tỉnh Bắc Ninh, nhà đầu tư, đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ, an toàn chất lượng, đến cuối năm 2026 đưa Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình bước đầu khai thác phục vụ Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027. Quan tâm, chăm lo thực hiện tốt các chính sách theo quy định đối với các hộ dân bị ảnh hưởng trong triển khai dự án UBND tỉnh Bắc Ninh, quan tâm phối hợp triển khai các dự án hạ tầng giao thông xung quanh; hoàn thành đồng bộ tuyến đường kết nối Cảng hàng không với Thủ đô Hà Nội vào cuối năm 2026".

Cùng làm, cùng thắng, cùng phát triển

Tại điểm cầu trung tâm ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân và tập thể đã có nhiều đóng góp đặc biệt vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước. Trong đó, Tập đoàn Vingroup vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc tổ chức triển khai xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vinh dự và tự hào cùng Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình, được truyền hình trực tiếp với 80 điểm cầu tại khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam của Tổ quốc để báo cáo với quốc dân, đồng bào các công trình, dự án, kết quả cụ thể, góp phần kỷ niệm những ngày lễ lớn.

Ôn lại lịch sử 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thủ tướng khẳng định: Độc lập này là sự phấn đấu kiên trì, nỗ lực bền bỉ của nhân dân mà giành được. Tự do này là sự anh dũng hi sinh, trường kỳ kháng chiến của nhân dân ta mà có được. Hòa bình này là sự kiên cường, bất khuất của nhân dân mà dựng nên.

Thủ tướng cho biết, thời gian qua, một loạt các tuyến quốc lộ, cao tốc huyết mạch được hình thành, các dự án quan trọng có quy mô lớn, nhiều công trình mang tầm vóc quốc tế, các khu công nghiệp, khu đô thị, hạ tầng y tế, giáo dục, xã hội được đầu tư, xây dựng.

Phấn đấu đến hết năm 2025, cả nước có ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc; 1000km đường bộ ven biển, cơ bản hoàn thành Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, nhà ga quốc tế T2 Nội Bài; hoàn thành ít nhất 100.000 căn nhà ở xã hội, khởi công đường sắt tốc độ cao, từng bước hoàn thiện hệ thống đường sắt đô thị, xây dựng các cảng biển lớn Cần Giờ, Hòn Khoai... Đây là những tiền đề, nền tảng quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng của đất nước trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia

Thủ tướng cho biết, việc tổ chức Lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 250 công trình, dự án với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, thu hút sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp tư nhân. Tổng 250 công trình, dự án khoảng 37% là vốn Nhà nước, còn lại khoảng 63% là vốn đầu tư tư nhân. Vốn đầu tư được trải rộng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an ninh quốc phòng, đối ngoại, y tế, giáo dục, thể thao, văn hóa, an sinh xã hội...

Người đứng đầu Chính phủ biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm, sáng tạo, bứt phá trong tư duy, cách nghĩ, cách làm của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị tư vấn, công nhân trên công trường phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết"... để nhanh chóng đưa các dự án vào khai thác, vận hành.

Thủ tướng nhấn mạnh, các công trình trọng điểm KTXH được khánh thành, khởi công hôm nay mang nhiều ý nghĩa chiến lược, trong việc "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái" hạ tầng chiến lược của quốc gia; góp phần hiện thực hóa tầm nhìn và các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, kiến tạo không gian phát triển mới, tạo đột phá về kết nối kinh tế, kết nối vùng, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, tạo ra giá trị gia tăng của đất, tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho nhân dân, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

"Điều đó còn thể hiện ý chí quyết tâm của toàn Đảng, sự vào cuộc, đồng hành, sẻ chia của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp (nhất là các doanh nghiệp tư nhân) trong việc xây dựng, phát triển hạ tầng quốc gia với tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là có kết quả, sản phẩm cụ thể". Thể hiện sự trưởng thành, tự tin, bản lĩnh, vươn lên, tự lực, tự cường, làm chủ công nghệ trong phát triển kết cấu hạ tầng KTXH của con người Việt Nam nhằm tạo ra những công trình tại Việt Nam, của người Việt Nam và do người Việt Nam đầu tư và thực hiện", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng kỳ vọng, mỗi công trình hôm nay sẽ tiếp tục là những mảnh ghép tô thắm và làm rạng rỡ bức tranh dân tộc Việt Nam "Độc lập - Tự do - Hòa bình - Thống nhất - Hội nhập - Hùng cường - Phồn vinh - Văn minh - Thịnh vượng"; hy vọng sẽ có thêm những công trình biểu tượng mới của đất nước Việt Nam được bạn bè trong khu vực và trên thế giới nhắc tới; thêm nhiều không gian văn hóa - xã hội sáng tạo để nhân dân được thụ hưởng.

Để nhanh chóng đưa các công trình vào khai thác, sử dụng, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và với tinh thần "các dự án càng sớm triển khai thì càng hiệu quả, không đội vốn, không kéo dài, nhân dân vui mừng, xã hội phấn khởi, địa phương và đất nước phát triển", Thủ tướng đề nghị các chủ đầu tư và đơn vị liên quan tổ chức quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng các công trình, dự án đã khánh thành hôm nay bảo đảm an toàn, phát huy hiệu quả đầu tư, bảo đảm môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Các địa phương khai thác tối đa lợi thế của các dự án để đầu tư quy hoạch, phát triển không gian, hạ tầng mới nhằm thúc đẩy sự phát triển của KTXH địa phương. Đồng thời, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống của người dân, nhất là các gia đình đã nhường đất cho dự án.

Các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ pháp lý, đầu tư trang thiết bị, nhân lực, nguồn lực, khẩn trương giải quyết các điều kiện thủ tục hành chính cần thiết để nhanh chóng triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đã cam kết, sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, sử dụng.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực để "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm". Tập trung tháo gỡ các rào cản về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà cho người dân và doanh nghiệp. Bảo đảm phân công "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, để "3 dễ": dễ kiểm tra, dễ đôn đốc, dễ đánh giá.

Trên tinh thần "3 có" và "2 không", trong đó "3 có": có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của người dân, có lợi ích của doanh nghiệp và "2 không": không tham nhũng, tiêu cực, không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của Nhân dân, Thủ tướng cho rằng, trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là khi gặp khó khăn, vướng mắc thì cần nêu cao tinh thần "tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó" .

Với tinh thần "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân, doanh nghiệp", mỗi cá nhân, chủ thể tham gia dự án phải phát huy tính tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, chủ động, kịp thời, không trông chờ, ỷ lại, đổi mới phương pháp, cách nghĩ, cách làm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phát huy tinh thần cùng nhau hỗ trợ, các doanh nghiệp lớn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, khuyến khích doanh nghiệp các địa phương lớn mạnh hơn, vươn lên đảm nhiệm các công trình lớn hơn.

Thủ tướng nhấn mạnh việc phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám lịch sử, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, tự cường, thịnh vượng và văn minh. Với trách nhiệm cao nhất "tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển của đất nước". Cùng làm, cùng thắng, cùng phát triển, cùng tận hưởng và cùng có niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào.

Quyết tâm nỗ lực, thần tốc, táo bạo hơn nữa hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm quốc gia đúng và vượt tiến độ đề ra, nhất là dự án đường sắt tốc độ cao, nhà máy điện hạt nhân... Đưa dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

Thủ tướng đồng thời tin tưởng rằng, trong một không khí đặc biệt, với khí thế đặc biệt, nỗ lực đặc biệt, chúng ta sẽ tạo nên những thành quả là những công trình có ý nghĩa và tính chất đặc biệt; tạo đà, tạo lực, tạo khí thế cho tăng trưởng 2 con số vào những năm tiếp theo.

Sau khi cắt băng khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Tổng Bí Thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước đã kiểm tra tiến độ thi công, lắp đặt tại Triển lãm Thành tựu đất nước - 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Tác giả: Nguyên Nhung - Lại Hoa



Nguồn tin: Báo VOV