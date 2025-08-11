Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kiểm tra hiện trường các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Cùng đi trong đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền; lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Y tế, Công Thương, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh; Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An; đại diện các địa phương, đơn vị, nhà thầu dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và các thành viên đoàn công tác nghe báo cáo tiến độ thi công Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An)

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Mai Đàm Hữu Hồng báo cáo về phương án giải quyết trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo dự án đạt tiến độ đề ra

Dự án đường ven biển là một trong những công trình trọng điểm; có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh Nghệ An, đồng thời góp phần kết nối hệ thống giao thông ven biển khu vực Bắc Trung Bộ và Quốc gia. Trong ảnh là đoạn qua địa bàn phường Tân Mai

Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7-Km76 có quy mô đường cấp III đồng bằng, với chiều dài gần 60 km. Toàn dự án có 08 cầu, trong đó có 05 cầu lớn là: Cầu Hoàng Mai 11 nhịp dầm SuperT, dài 514m; Cầu Lạch Quèn 15 nhịp, dài 642m; Cầu Cửa Thơi 20 nhịp, dài 887m; cầu Lạch Vạn 17 nhịp, dài 755m, cầu Nghi Quang 10 nhịp dầm Super T, dài 410m và 03 cầu nhỏ là: Cầu Tân Long, Cầu Kênh Nhà Lê, cầu Nghi Tân.

Tổng mức đầu tư là 4.651 tỷ đồng (trong đó: Xây lắp 3.202 tỷ đồng, mặt bằng 933,6 tỷ đồng; dự phòng và chi phí khác 515,4 tỷ đồng).

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và các thành viên đoàn công tác nghe báo cáo tiến độ thi công dự án vị trí qua địa bàn xã Quỳnh Phú

Các nhà thầu huy động nhân lực, vật lực đảm bảo các hạng mục hoàn thành trước 30/8/2025

Dự án được chia thành 02 gói thầu xây lắp. Gói thầu xây lắp 01, thi công xây dựng công trình từ Km7+00 - Km48+250 và các cầu Tân Long, Kênh Nhà Lê, Hoàng Mai, Lạch Quèn, Cửa Thơi, gồm 07 nhà thầu thi công. Gói thầu xây dựng 02, thi công xây dựng công trình từ Km48+250 - Km76+00 và các cầu Lạch Vạn, Nghi Quang, Nghi Tân, gồm 02 nhà thầu thi công. Cơ bản các hạng mục sẽ hoàn thành trước ngày 30/8/2025.

Tổng giá trị thực hiện là 2.615/2.884 tỷ đồng, đạt 91%. (Gói thầu xây lắp 01 thực hiện được 1.595tỷ đồng/1.762 tỷ đồng, đạt 91%; gói thầu xây lắp 02 thực hiện được 1.019 tỷ đồng/1.121 tỷ đồng, đạt 91%).

Về công tác giải phóng mặt bằng, đã bàn giao mặt bằng 59,82 Km/59,91 Km, đạt 99,8%; còn 0,09 Km/4 hộ, trong đó: Phường Tân Mai còn lại 0,04 km/01 hộ; xã Quỳnh Phú còn lại 0,02 km/3 hộ.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Xây dựng và các địa phương báo cáo tiến độ thi công cũng như những khó khăn còn tồn tại, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, đặc biệt là lực lượng trực tiếp bám công trường. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng để hoàn thành toàn tuyến; trong đó, tiếp tục tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục người dân đồng thuận. Trong trường hợp đã áp dụng đầy đủ các biện pháp mà vẫn không đạt được sự đồng thuận, chính quyền địa phương kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hoàn thành kịp tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối.





Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và các thành viên đoàn công tác kiểm tra hiện trường Dự án Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2

Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nguyễn Quang Trung giới thiệu tổng thể phối cảnh dự án

Quang cảnh buổi làm việc tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An Nguyễn Quang Trung báo cáo

Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng với quy mô 1.000 giường bệnh, dự án nhóm A, công trình cấp 1 là dự án vùng khu vực Bắc Trung Bộ thuộc dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An. Ngày 09/6/2025, bệnh viện đã di chuyển toàn bộ ra hoạt động ở cơ sở mới tại phường Vinh Hưng, phát huy hiệu quả đầu tư của Ngân sách nhà nước vượt so với tiến độ của dự án khoảng 30 tháng. Việc này giải quyết tình thế cho bệnh nhân được khám và điều trị tại cơ sở mới kịp thời trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài tại Nghệ An, với số lượng điều trị nội trú bình quân 1.500 bệnh nhân, hàng ngày đến khám 1.000 bệnh nhân, theo dõi 10.000 bệnh nhân ngoại trú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị Bệnh viện cần quan tâm đến các hạng mục phát sinh, cần trồng cây xanh tạo không gian thông thoáng

Giám đốc Sở Y tế Lê Thị Hoài Chung mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và sự phối hợp của các Sở, ngành liên quan trong thực hiện dự án

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang đề nghị việc phối hợp tổ chức lễ khánh thành chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh đảm bảo yêu cầu

Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2) được chọn khánh thành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 19/8/2025. Giám đốc Bệnh viện Ung bướu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành quan tâm hơn nữa và tập trung chỉ đạo Chủ đầu tư hoàn thành công việc trong thời gian sớm nhất...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh để tổ chức lễ khánh thành đáp ứng yêu cầu buổi lễ trang trọng, nghiêm túc, tiết kiệm, không ảnh hưởng đến quá trình khám chữa bệnh của bệnh nhân tại đây, đề nghị các Sở, ngành liên quan phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao; cần xây dựng kịch bản chương trình phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bệnh viện cần phối hợp với phường Vinh Hưng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Sở Xây dựng cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn, rà soát lại hồ sơ để xem có vấn đề phát sinh thì kịp thời thực hiện; rà soát lại các thủ tục để tổ chức nghiệm thu. Sở Y tế phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu lại tổng thể phối cảnh của bệnh viện, đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất đáp ứng công tác khám chữa bệnh cho người dân. Sở Tài chính phối hợp trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán; phối hợp với Sở Y tế xác định được nhu cầu của giai đoạn còn lại để đăng ký vốn. Sở Nông nghiệp và Môi trường quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng, công tác môi trường, di dời nghĩa trang,…

Việc khánh thành Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2) vào dịp 19/8 một lần nữa khẳng định thương hiệu của Bệnh viện Ung bướu, là diễn đàn đưa hình ảnh của bệnh viện, của ngành y đến với người dân. Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, với đội ngũ y bác sỹ, với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng công tác chăm sóc sức khoẻ ngày càng nâng lên; đưa bệnh viện sẽ là điểm sáng của ngành y tỉnh nhà cũng như khu vực Bắc Trung bộ.

