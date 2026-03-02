Chàng trai thuê trọ để tán nữ chủ nhà xinh đẹp, bố vợ tương lai vừa gặp đã ra sức phản đối và cái kết

Thuê trọ 1 năm để tán nữ chủ nhà

Vài năm trước, Huỳnh Lê Thanh Điền (SN 1994, hiện làm kinh doanh) còn đang hoạt động trong lĩnh vực ca hát và Nguyễn Thị Nguyệt Hà (SN 1999, sản xuất nội dung trên mạng xã hội tại một công ty của Hàn Quốc, sống ở TP.HCM) là “anti-fan cứng” của Điền. Mặc dù vậy, khi Điền booking Hà quảng cáo sản phẩm, cô gái vẫn nhận lời. Công việc kết thúc thì cả 2 không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Bẵng đi một thời gian, Hà có một clip lan tỏa trên mạng xã hội về câu chuyện “chưa có người yêu”, cô đăng lại trên story và bất ngờ Điền đã vào trả lời story của Hà. Từ đây, 2 người bắt đầu tâm sự với nhau. Thời điểm này, Điền cũng đang bị gia đình hối thúc việc lập gia đình.

Cặp đôi Nguyệt Hà và Thanh Điền.

Hà ban đầu là "anti-fan" cứng của Điền, nhưng sau đó, họ lại có nhiều cơ duyên hợp tác.

Thời gian sau, Hà có mua một ngôi nhà trả góp ở Đà Nẵng. Vì muốn đỡ tiền trả lãi ngân hàng nên cô quyết định cho thuê một nửa ngôi nhà. Thông tin này được Hà đăng lên mạng xã hội và bất ngờ có một vị khách đã ngỏ ý muốn thuê nhà luôn 1 năm, có đặt cọc trước. Người đó chính là Điền và anh chàng dùng Facebook phụ để nói chuyện với Hà mà cô không hề hay biết.

Vào dịp sinh nhật, Hà ra Đà Nẵng và lúc này Điền cũng theo ra cùng. Khi Điền đến nhà, Hà mới ngỡ ngàng nhận ra vị khách thuê nhà hóa ra là người quen. Điền thừa nhận lúc này đã thích Hà rồi.

Cặp đôi sau đó sống và làm việc tại Đà Nẵng, cả hai rủ nhau làm kênh “content couple”. Trong một lần có hơi men, Điền đã tỏ tình và nhận được cái gật đầu của nàng.

Bố vợ tương lai vừa gặp đã phản đối

Chuyện tình yêu của cặp đôi gặp không ít trắc trở khi nhiều lần hợp tan. Bố mẹ của Hà khi gặp Điền thì không đồng ý. Ông bà là giáo viên, thấy Điền nhuộm tóc màu xanh lá cây, ăn mặc hầm hố, xỏ khuyên,... thì dứt khoát phản đối.

Có cảm tình với Hà nên Điền đã chủ động theo đuổi, lên kế hoạch tán tỉnh cô nàng bằng cách làm khách thuê trọ nhà Hà.

Điền đã chủ động thay đổi bản thân để được bố vợ chấp nhận.

Điền bộc bạch, thời điểm đó vì công việc nên anh mới xây dựng hình ảnh như vậy. Khi biết phụ huynh không thích, Điền dần thay đổi, đi nhuộm lại tóc, gỡ khuyên. Anh chàng cũng đặt vé máy bay, đưa bố mẹ ruột ra Đà Nẵng du lịch để gặp gỡ bố mẹ của người yêu.

Sau cuộc gặp gỡ, cộng với sự nghiêm túc thay đổi của Điền, bố mẹ Hà đã dần hiểu và đồng ý.

Đến lúc gần cưới, Điền và Hà vẫn còn xích mích đến mức muốn hủy hôn do cái tôi của cả hai đều quá cao. Nhưng rồi họ lại quyết định ở lại bên nhau, cùng nhau xây dựng tổ ấm.

Khi về sống chung, cặp đôi vẫn còn một số vấn đề chưa hòa hợp. Chẳng hạn, Hà không thoải mái khi Điền không nói ra nỗi lòng, suy nghĩ của mình mà muốn người khác phải tự đoán.

Mỗi khi Điền bực tức hay không hài lòng điều gì đó, Hà hỏi thì chồng không trả lời. Rồi khi cô gặng hỏi thì Điền xem đó là đang bị vợ chất vấn và không vui và càng bực bội hơn.

Sau nhiều hợp tan, cặp đôi đã chính thức nên duyên vợ chồng vào đầu năm 2026.

Giải thích về điều này, Điền nói rằng anh vốn không thích đôi co nên cái gì không vừa mắt thì sẽ né, cho qua, khuất mắt là được. Lúc nóng giận nếu càng nói nhiều thì Điền sợ 2 bên sẽ làm tổn thương nhau. Do vậy, Điền thường chọn im lặng một khoảng thời gian ngắn, khoảng vài tiếng hoặc nửa ngày để bình tâm lại, lúc này anh sẽ có thể nói chuyện với vợ nhẹ nhàng hơn.

Thế nhưng, Hà là kiểu người có vấn đề gì là phải giải quyết ra ngô ra khoai luôn nên thấy chồng không nói là cô cũng bực theo.

Nói về điều muốn chồng thay đổi, Hà hy vọng Điền sẽ nói ra nỗi lòng của mình nhiều hơn, gọn gàng hơn. Cả hai cũng mong đối phương sẽ nhường nhịn, yêu thương và bày tỏ tình cảm với nhau nhiều hơn nữa.

