Nam ca sĩ nổi tiếng U60 không cưới vợ, sống “xa hoa” trong biệt thự dát vàng: Từng chi cả triệu USD mua bảo hiểm “trinh tiết" cho mình

“Ông hoàng nhạc sến” sở hữu khối tài sản khủng

Ngọc Sơn (SN 1968) được mệnh danh là “ông hoàng nhạc sến” của làng nhạc Việt nhờ dấu ấn đậm nét trong dòng nhạc bolero - trữ tình. Anh sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như: Vầng trăng cô đơn, Tình cha, Khúc tình nồng, Lòng mẹ,…

Giai đoạn cuối thập niên 1980 đến cuối thập niên 1990 được xem là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp, khi tên tuổi anh phủ sóng rộng rãi trên nhiều sân khấu trong và ngoài nước.

Không chỉ gây chú ý bởi âm nhạc, cuộc sống và tài sản của nam ca sĩ cũng thường xuyên trở thành đề tài bàn luận. Anh sở hữu căn biệt thự mang tên “Thiên Niên Kỷ” nằm tại trung tâm quận 1 (TP.HCM) với giá trị khủng. Biệt thự được thiết kế theo phong cách cầu kỳ, xa hoa sử dụng nhiều chi tiết ánh kim và nội thất được đặt làm riêng, phản ánh rõ dấu ấn cá nhân của nam ca sĩ.

Cận cảnh căn biệt thự đắt đỏ mà Ngọc Sơn sở hữu

Không gian xa hoa, được trang trí cầu kỳ

Năm 2000, anh từng gây xôn xao khi cho đúc tượng chân dung của chính mình bằng khoảng 1.000 cây vàng và đặt trước biệt thự. Nam ca sĩ chia sẻ đây là công trình mang tính cá nhân đặc biệt, độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, sau một thời gian, bức tượng được yêu cầu di dời.

Nam ca sĩ sở hữu bộ sưu tập nhiều siêu xe đắt đỏ

Bên cạnh bất động sản, anh còn sở hữu nhiều phương tiện cá nhân thuộc phân khúc cao cấp. Ngọc Sơn từng được nhắc đến là một trong những nghệ sĩ đầu tiên sở hữu mẫu Cadillac Fleetwood dài khoảng 6 m, được anh mua vào năm 1995. Đây là dòng xe sang cỡ lớn, từng phổ biến trong giới chính khách phương Tây. Ngoài chiếc Cadillac này, anh còn sử dụng các dòng xe như BMW Z4 và một số mẫu sedan hạng sang khác.

Chi tiền “khủng” mua bảo hiểm, U60 vẫn lẻ bóng

Bên cạnh sự nghiệp và tài sản, đời sống cá nhân của Ngọc Sơn luôn thu hút sự quan tâm. Năm 2013, anh chia sẻ bản thân đã chi 1 triệu USD để mua “bảo hiểm trinh tiết” cho mình, thông tin từng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

Theo lời anh, việc mua bảo hiểm nhằm thể hiện quan điểm cá nhân về việc gìn giữ đời sống riêng tư, chờ đợi “cơ duyên” và chỉ trao thân cho người anh cho là xứng đáng. Nam ca sĩ nhấn mạnh đây là hành động để “bảo vệ” bản thân, mỗi người sinh ra đều có những giá trị cần được bảo vệ. Nam ca sĩ cũng nhấn mạnh con số 1 triệu USD chỉ mang tính tượng trưng cho cam kết của bản thân, thậm chí còn cho rằng mức giá đó “vẫn còn hơi rẻ”.

Trong nhiều năm, anh công khai khẳng định chưa lập gia đình và duy trì cuộc sống độc thân. Theo chia sẻ, chuyện kết hôn phụ thuộc vào duyên số và sự phù hợp, thay vì áp lực tuổi tác hay kỳ vọng xã hội. Anh cho biết bản thân không đặt ra mốc thời gian cụ thể cho hôn nhân, mà ưu tiên sự tự nhiên trong các mối quan hệ.

Ở độ tuổi U60, anh duy trì nhịp sinh hoạt được đánh giá là khá kỷ luật. Lịch trình hằng ngày thường bao gồm luyện thanh, tập thể dục, chơi bóng bàn và dành thời gian cho các hoạt động rèn luyện thể chất khác. Có giai đoạn, anh áp dụng chế độ ăn chay nhằm điều chỉnh sức khỏe và tinh thần. Theo quan điểm của anh, việc giữ phong độ thể lực là điều kiện cần để đảm bảo sức khoẻ và cuộc sống.

Bên cạnh đó, anh cũng dành thời gian học ngoại ngữ, đọc sách và tìm hiểu thêm các lĩnh vực ngoài âm nhạc. Việc tự bổ sung kiến thức được anh xem như một cách chuẩn bị dài hạn cho hoạt động nghệ thuật, đồng thời giúp duy trì sự chủ động trong công việc.

Tác giả: Phương Anh (Tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn