Tổ yến sử dụng kiểu này siêu bổ dưỡng nhưng không phải ai cũng biết

Thời điểm vàng" để cơ thể hấp thụ tổ yến tốt nhất

Lựa chọn đúng thời điểm ăn yến không chỉ giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn mà còn tối đa hóa công dụng của loại thực phẩm quý này.

Buổi sáng sớm (Trước bữa ăn sáng 30 - 60 phút)

Đây được xem là thời điểm vàng số một để ăn yến sào, bởi sau một đêm dài, dạ dày hoàn toàn trống rỗng và cơ thể đang ở trạng thái sẵn sàng để tiếp nhận dưỡng chất. Ăn yến lúc này giúp các axit amin và khoáng chất được hấp thụ nhanh chóng và trọn vẹn nhất, cung cấp năng lượng dồi dào để bắt đầu một ngày mới.

Buổi tối (Trước khi ngủ 1 tiếng)

Ăn yến vào buổi tối cũng là một lựa chọn lý tưởng, đặc biệt cho những ai muốn cải thiện giấc ngủ và làm đẹp da. Khoảng 1 tiếng trước khi ngủ, bữa tối đã được tiêu hóa gần hết, giúp yến không gây nặng bụng, và đây cũng là lúc nồng độ hormone tăng trưởng trong cơ thể đạt đỉnh, tạo điều kiện tốt nhất cho việc tái tạo tế bào, phục hồi sức khỏe và hấp thụ các thành phần chống lão hóa (collagen, elastin).

Giữa 2 bữa ăn chính

Sử dụng yến như một bữa ăn phụ nhẹ nhàng giữa buổi chiều giúp cơ thể chống lại sự mệt mỏi và bổ sung năng lượng nhanh chóng. Khoảng 2 - 3 tiếng sau bữa trưa, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu suy giảm năng lượng, lúc này một chén yến chưng sẽ giúp bù đắp dưỡng chất, duy trì sự tỉnh táo mà không làm ảnh hưởng đến bữa tối.

Tổ yến sử dụng đúng cách siêu bổ dưỡng nhưng không phải ai cũng biết. Ảnh: Getty Images

Liều lượng chuẩn cho từng đối tượng

Dùng yến với liều lượng và tần suất phù hợp là chìa khóa để đạt hiệu quả cao mà vẫn tiết kiệm chi phí. Bạn không nên lạm dụng ăn quá nhiều mỗi ngày vì cơ thể chỉ có thể hấp thụ một lượng nhất định, và việc dùng đều đặn cách ngày tốt hơn là ăn dồn dập trong thời gian ngắn.

Người lớn (thể trạng bình thường): Nên dùng 3 - 5 gram yến khô mỗi lần, với tần suất 2 - 3 lần/tuần để duy trì sức khỏe tổng thể và tăng cường miễn dịch.

Người mới ốm dậy, cần phục hồi: Có thể tăng liều lượng lên 5 gram yến khô và dùng mỗi ngày trong tháng đầu, sau đó giảm còn 3 - 4 lần/tuần để đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Trẻ em (trên 1 tuổi): Liều lượng khuyến nghị là 1 - 3 gram yến khô, dùng 2 - 3 lần/tuần để hỗ trợ phát triển trí não, tăng cường sức đề kháng và cải thiện hệ hô hấp.

Phụ nữ mang thai (từ tháng thứ 4): Nên dùng 3 - 5 gram yến khô, 3 - 4 lần/tuần để cung cấp dưỡng chất cho cả mẹ và bé, đồng thời giúp mẹ phục hồi nhanh sau sinh.

Chưng cất là tốt nhất

Chế biến sai cách, đặc biệt là đun nấu quá nhiệt, có thể làm giảm đáng kể hàm lượng dinh dưỡng quý giá của yến sào, vì các protein và axit amin dễ bị phân hủy. Chưng cách thủy là phương pháp tốt nhất vì giúp kiểm soát nhiệt độ ổn định, giữ trọn vẹn dưỡng chất.

Để chưng yến đúng cách, bạn cần ngâm yến đã làm sạch vào nước lạnh khoảng 30-60 phút cho đến khi sợi yến nở mềm, sau đó cho vào thố sứ và chưng cách thủy với lửa nhỏ trong khoảng 20 – 30 phút. Điều quan trọng là chỉ nên cho đường phèn hoặc các nguyên liệu phụ trước khi tắt bếp 5 phút hoặc sau khi chưng xong để tránh làm giảm giá trị dinh dưỡng của yến.

Tổ yến là một món quà sức khỏe quý giá, và để thực phẩm này phát huy hiệu quả tối ưu, bạn cần kết hợp cả ba yếu tố: đúng thời điểm vàng (sáng sớm/trước khi ngủ), đúng liều lượng theo thể trạng, và đúng phương pháp chưng cách thủy. Việc duy trì thói quen dùng yến đều đặn, cách ngày sẽ mang lại lợi ích bồi bổ lâu dài và bền vững cho cơ thể bạn và gia đình.

