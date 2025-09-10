Loại củ quốc dân ở Việt Nam, giá cực rẻ lại bổ chẳng kém nhân sâm, tổ yến

Bảo vệ trái tim khỏe mạnh toàn diện

Củ sen đóng vai trò quan trọng trong việc này nhờ hàm lượng kali dồi dào. Kali giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể, từ đó điều hòa huyết áp hiệu quả và duy trì nhịp tim ổn định. Quan trọng hơn, củ sen chứa nhiều chất xơ hòa tan, một "chiến binh" mạnh mẽ giúp giảm đáng kể nồng độ cholesterol xấu (LDL) trong máu. Khi cholesterol xấu được kiểm soát, nguy cơ hình thành mảng bám trong thành động mạch sẽ giảm đi, góp phần ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch nguy hiểm như đột quỵ và đau tim.

Nâng tầm hệ tiêu hóa

Củ sen là một nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, đặc biệt là chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ không hòa tan giúp tăng cường khối lượng phân, kích thích nhu động ruột, từ đó đẩy lùi tình trạng táo bón và duy trì sự đều đặn của hệ tiêu hóa. Đồng thời, chất xơ hòa tan đóng vai trò là "thức ăn" cho các lợi khuẩn trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh vật, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường khả năng hấp thụ vitamin, khoáng chất.

Củ sen có nhiều ở Việt Nam lại bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm, tổ yến. Ảnh: Shutterstock

Tăng cường "lá chắn" miễn dịch cho cơ thể

Củ sen là một "ngân hàng" vitamin C tự nhiên. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại cho tế bào, từ đó làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Vitamin C còn đóng vai trò then chốt trong việc kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu, lực lượng "vệ sĩ" của cơ thể, giúp chống lại vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh khác. Thường xuyên bổ sung củ sen vào chế độ ăn uống giúp bạn ít bị ốm vặt hơn, đặc biệt là các bệnh đường hô hấp.

Đồng hành cùng bạn trên hành trình giảm cân

Giảm cân khoa học và bền vững luôn là mục tiêu của nhiều người. Củ sen, với đặc tính ít calo nhưng lại giàu chất xơ, là một lựa chọn lý tưởng cho chế độ ăn kiêng. Chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn giữa các bữa chính, từ đó giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Bên cạnh đó, quá trình tiêu hóa chất xơ diễn ra chậm hơn, giúp duy trì năng lượng ổn định và ngăn ngừa tình trạng tích trữ mỡ thừa.

"Liều thuốc" tự nhiên giúp an thần, giảm stress

Củ sen chứa vitamin B6, một dưỡng chất thiết yếu tham gia vào quá trình tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh quan trọng như serotonin và dopamine. Serotonin giúp điều chỉnh tâm trạng, mang lại cảm giác thư thái, trong khi dopamine liên quan đến cảm giác hạnh phúc và động lực. Nhờ đó, việc tiêu thụ củ sen có thể giúp giảm căng thẳng, lo âu, cải thiện chất lượng giấc ngủ và nâng cao tinh thần một cách tự nhiên.

Nguồn năng lượng bền vững cho cơ thể hoạt động tối ưu

Củ sen là một nguồn cung cấp carbohydrate phức hợp chất lượng cao. Khác với carbohydrate đơn giản dễ gây tăng đường huyết đột ngột, carbohydrate phức hợp được cơ thể tiêu hóa và hấp thụ từ từ. Điều này giải phóng năng lượng một cách đều đặn, giúp bạn duy trì sự tỉnh táo và năng lượng trong suốt cả ngày dài mà không bị tình trạng mệt mỏi hay "sập nguồn". Đây là nguồn năng lượng lý tưởng cho những người lao động trí óc, học sinh, sinh viên hoặc những ai cần duy trì sự tập trung cao độ.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn