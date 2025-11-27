Tìm hiểu về Vintraco, chủ đầu tư tổ hợp thương mại 200 tỷ đồng ở Nghệ An

Dự án chậm tiến độ bên Đại lộ Vinh – Cửa Lò

Ngày 20/10/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty CP Vintraco (có trụ sở đóng tại Tòa nhà Semec, Đại lộ V.I. Lê Nin, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) làm chủ đầu tư dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ Vintraco tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (cũ).

Dự án nhằm xây dựng tổ hợp thương mại – dịch vụ, góp phần cải thiện bộ mặt đô thị dọc hai bên Đại lộ Vinh – Cửa Lò — tuyến giao thông hiện đại nhất Nghệ An.

Khu đất dự án gần 200 tỷ đồng đến nay vẫn chưa được triển khai, hiện chỉ là một ao bèo nằm ngay bên tuyến Đại lộ Vinh – Cửa Lò.

Dự án bao gồm: nhà thương mại dịch vụ tổng hợp và giới thiệu sản phẩm cao 5 tầng; nhà kho hàng hóa cao 1 tầng; nhà bảo vệ 1 tầng; các công trình phụ trợ và hệ thống sân đường nội bộ.

Theo dự kiến, diện tích đất sử dụng của dự án khoảng 1,98 ha, với tổng vốn đầu tư 191,11 tỷ đồng, trong đó vốn của nhà đầu tư chiếm 20% tổng mức đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Nghệ An, trong quý II/2023, chủ đầu tư phải hoàn thành các thủ tục đầu tư và khởi công dự án; đến quý III/2025 hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động.

Giám đốc Công ty CP Vintraco cho biết dự án chậm tiến độ do vướng mặt bằng và đơn vị đang tiếp tục làm việc với các hộ dân để hoàn tất đền bù.

UBND tỉnh cũng yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện, đảm bảo tiến độ; trường hợp chậm tiến độ sẽ xem xét chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi đất theo quy định.

Dù tiến độ đề ra khá cụ thể, nhưng đến nay dự án vẫn chưa được triển khai trên thực địa.

“Dự án hiện có chậm tiến độ một chút so với kế hoạch do vướng mặt bằng. Hiện còn một số hộ dân chưa thống nhất đền bù nên chúng tôi đang đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để triển khai…”, ông Lê Xuân Hà – Tổng giám đốc công ty xác nhận.

'Hệ sinh thái' của của nhà đầu tư Vintraco

Công ty CP Vintraco được thành lập ngày 4/3/2020, do ông Lê Xuân Hà (sinh năm 1975, thường trú tại phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội) làm người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc công ty.

Khi thành lập, Công ty CP Vintraco đăng ký vốn điều lệ 68 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Minh (30% CP), ông Lê Xuân Hà (20% CP) và ông Nguyễn Hồ Cầm (50% CP). Đến ngày 30/5/2022, Công ty CP Vintraco bất ngờ giảm vốn điều lệ xuống còn một nửa, về mức 34 tỷ đồng. Ngành nghề chính của Vintraco là xây dựng nhà để ở.

"Hệ sinh thái Semec – Vintraco" của ông Lê Xuân Hà bao phủ nhiều ngành, từ thép, xây dựng đến bất động sản...

Tìm hiểu trên các hệ thống thông tin cho thấy, từ khi thành lập đến nay, ngoài việc thực hiện dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ Vintraco tại xã Nghi Phong, Công ty CP Vintraco khá kín tiếng trong hoạt động. Tuy nhiên, “hệ sinh thái” doanh nghiệp do ông Lê Xuân Hà điều hành lại khá đa dạng.

Ngoài vị trí Tổng giám đốc và sở hữu 20% cổ phần tại Vintraco, ông Lê Xuân Hà được biết đến nhiều hơn với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Semec – một doanh nghiệp hoạt động đa ngành, với thương hiệu mạnh trong lĩnh vực cung cấp thép, vật liệu xây dựng tại khu vực miền Trung.

Tập đoàn Semec tiền thân là Công ty CP Vật tư Xây dựng Trường Sơn, thành lập ngày 27/10/2004 với 3 cổ đông sáng lập gồm: ông Nguyễn Văn Tuệ, ông Nguyễn Văn Đông và bà Nguyễn Thị Bình. Năm 2007, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty CP Thép và Thiết bị xây dựng Semec. Đến tháng 1/2019, doanh nghiệp tiếp tục đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Semec, đồng thời tăng vốn điều lệ từ 9,8 tỷ đồng lên 368 tỷ đồng.

Theo cập nhật mới nhất ngày 21/9/2022, Công ty CP Tập đoàn Semec có vốn điều lệ 796 tỷ đồng. Trụ sở đăng ký thuế đặt tại số 1, Ngõ B2, đường Đinh Lễ, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trước năm 2021, Công ty CP Tập đoàn Semec do ông Lê Sơn Long (sinh năm 1984) giữ chức Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật. Từ tháng 2/2021, ông Lê Xuân Hà thay thế và đảm nhiệm các vị trí này cho đến nay.

Hiện ngoài việc làm đại diện pháp luật của hai công ty trên, ông Lê Xuân Hà còn là đại diện pháp luật của hàng loạt doanh nghiệp khác như: Công ty CP Semec Nghi Sơn (Thanh Hóa, thành lập 2014) với 3 cổ đông sáng lập: Tập đoàn Semec (68%), ông Lê Xuân Hà (30%), bà Nguyễn Thị Minh (2%), hoạt động trong lĩnh vực thương mại, nhà hàng, khách sạn; Công ty CP Quốc tế VIP – Hưng Yên (trụ sở chính đóng tại tỉnh Hưng Yên), thành lập năm 2019 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng do 8 cổ đông sáng lập, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản - xây dựng nhà để ở. Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Diễn Thắng, thành lập năm 2019, vốn điều lệ hoạt động ở mức 100 tỷ đồng với 3 cổ đông góp vốn thành lập, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản; Công ty CP Cảng Trường An; Công ty CP Vintraco; Công ty CP Thiết bị Trường Hải; Công ty CP Semec Bình Dương; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Semec Hà Tĩnh; Công ty CP Nodeco…

