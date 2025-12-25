Lời khai của cựu chủ tịch xã nhận bản án vô thời hạn vì 100 triệu đồng

Ngày 25/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hình sự bị cáo Mùa Bá Vừ, SN 1983, trú xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Được biết, thời điểm phạm tội, Mùa Bá Vừ là Chủ tịch UBND xã Na Ngoi cũ. Tại phiên toà, Vừ thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 6/1, người đàn ông dân tộc mông Lào, tên Tu (không rõ nhân thân, lai lịch) liên lạc với Vừ. Qua liên lạc, Tu bảo ông chủ cần thuê vận chuyển ma túy từ Na Ngoi về huyện Nam Đàn (cũ). Nếu Vừ đồng ý vận chuyển sẽ nhận được tiền công 100 triệu đồng. Trước số tiền công lớn, Vừ đã đồng ý vận chuyển "hàng".

Đến sáng 8/1, Tu liên lạc với Vừ báo tin "hàng" sắp được chuyển đến. Sau đó, Vừ gọi điện cho con trai dặn sắp xếp thời gian cùng xuống Tp.Vinh (cũ) để họp và thăm em, khi nào bố mệt thì lái xe thay.

Bị cáo Vừ thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.



Ăn cơm tối xong, Vừ lái ô tô đến điểm hẹn để lấy nhiều gói ma túy rồi giấu dưới ghế phụ phía sau. Đến 1h ngày 9/1, Vừ gọi con trai dậy cùng lên xe để đi với mình nhưng không nói là đi giao ma tuý.

Trên đường đi, Vừ liên lạc với Tu thông báo việc di chuyển. Hai bên thống nhất Vừ sẽ chọn một điểm cố định trên quốc lộ 15A để đặt ma túy xuống. Sau đó, Vừ sẽ chụp ảnh và gửi vị trí để khách của Tu tự đến lấy. Gần đến địa điểm cất giấu ma tuý, Vừ nói con xuống xe, đứng chờ. Sau đó, Vừ lái xe tìm địa điểm thuận lợi giấu ma túy để giao cho khách. Tuy nhiên, Tu bảo Vừ gủi số để ông chủ và khách hàng tiện liên lạc.

Vì không biết địa điểm lấy hàng ở huyện Nam Đàn nên khách hàng muốn thay đổi địa điểm nhận nên bảo Vừ đi xuống TP.Vinh.

Đến 7h cùng ngày, khi Vừ chở ma túy đi đến địa phận xã Hưng Chính, Tp.Vinh (cũ) nay là phường Vinh Hưng thì bị công an bắt giữ. Tang vật của vụ án là 22.400gam ma túy.

Tại phiên toà, cựu chủ tịch xã cho biết vì hám lợi 100 triệu đồng tiền công nên đồng ý vận chuyển ma túy. Bị cáo tỏ ra rất ăn năn hối lỗi vì hành vi mình gây ra. Bị cáo có rủ con trai đi cùng, tuy nhiên cháu không biết việc bố đi vận chuyển ma tuý. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới cơ quan, người dân. Đồng thời xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội trở về với gia đình.

HĐXX nhận định, trong vụ án này bị cáo đã vận chuyển một khối lượng ma túy đặc biệt lớn nên cần xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, cũng cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, quá trình công tác được UBND huyện Ký Sơn (cũ) tặng thưởng nhiều Giấy khen và Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; bố đẻ bị cáo được nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhất.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Mùa Bá Vừ tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

