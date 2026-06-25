Tiền vệ Qatar bị treo giò 5 trận tại World Cup 2026

Ủy ban Kỷ luật FIFA ra án treo giò 5 trận với tiền vệ Assim Madibo vì hành vi phạm lỗi nghiêm trọng trong cuộc đối đầu giữa Qatar và Canada ở lượt hai bảng B.

Sự cố xảy ra ở phút 53 trận Qatar thua Canada 0-6 trên sân BC Place, Canada. Tiền vệ 29 tuổi thuộc lao vào từ phía sau, khiến Ismael Kone ngã gục trong đau đớn và phải rời sân bằng cáng.

Ban đầu, trọng tài rút thẻ vàng nhưng VAR vào cuộc khiến tiền vệ đại diện châu Á phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Tiền vệ Assim Madibo của tuyển Qatar bị cấm thi đấu 5 trận tại World Cup 2026.

Pha phạm lỗi của tiền vệ Qatar làm gãy chân ngôi sao người Canada Ismael Kone

Các kết quả kiểm tra sau đó xác định tiền vệ 24 tuổi của Canada bị gãy xương chày và xương mác chân trái, phải phẫu thuật khẩn cấp.

Chấn thương nghiêm trọng không chỉ khiến cựu cầu thủ Watford bỏ dở giải đấu trên sân nhà, mà còn giáng đòn mạnh vào Canada ở thời điểm đội tuyển này đang tạo nên bước tiến lịch sử.

Bản thân Madibo sau đó cũng rời sân trong nước mắt khi biết mức độ chấn thương của đối thủ. Vài ngày sau, anh cùng đại diện thể thao Qatar đến bệnh viện thăm Kone. Hình ảnh 2 tiền vệ ôm nhau trong phòng bệnh phần nào làm dịu đi bầu không khí căng thẳng sau pha bóng gây chấn động.

Thẻ đỏ khiến Madibo vắng mặt ở trận Qatar thua Bosnia-Herzegovina 1-3 hôm 25/6, đại diện vùng Vịnh phải về nước ngay vòng bảng.

Không có sự phục vụ của trụ cột Kone cũng khiến Canada thua Thụy Sĩ 1-2, qua đó mất ngôi đầu, phải sang Mỹ đá vòng 32 đội thay vì được chơi tại sân nhà.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn