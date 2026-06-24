Didier Deschamps tạm chia tay tuyển Pháp tại World Cup 2026

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF), nhà cầm quân 57 tuổi xin nghỉ vì lý do gia đình sau khi nhận tin buồn vào sáng 24.6. Quyết định này được Chủ tịch FFF Philippe Diallo chấp thuận.

Vì vậy, Deschamps sẽ không tham gia các buổi tập chuẩn bị cho trận cuối vòng bảng gặp Na Uy, cũng như vắng mặt trong cuộc đối đầu diễn ra trên sân MetLife ngày 26.6.

HLV Didier Deschamps tạm rời tuyển Pháp vì mẹ qua đời.

Trong thời gian ông vắng mặt, trợ lý Guy Stephan sẽ phụ trách công việc chuyên môn của đội tuyển.

FFF cho biết: "HLV trưởng đội tuyển Pháp vô cùng đau buồn khi hay tin mẹ mình qua đời sáng nay. Với sự đồng thuận của Chủ tịch Philippe Diallo, Didier Deschamps đã giao lại trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển cho trợ lý Guy Stephan cho đến khi ông trở lại. Trong thời điểm khó khăn này, chúng tôi mong mọi người tôn trọng sự riêng tư của ông và gia đình".

Didier Deschamps là một trong những HLV giàu thành tích nhất của bóng đá Pháp. Ông từng vô địch World Cup 1998 với tư cách cầu thủ và đưa tuyển Pháp đăng quang World Cup 2018 trên cương vị HLV trưởng.

Tại World Cup 2026, tuyển Pháp đã giành vé vào vòng knock-out sau hai chiến thắng trước Senegal và Iraq, qua đó có 6 điểm sau hai lượt trận ở bảng I.

Tác giả: Công Khanh

Nguồn tin: Báo Văn Hóa