Chủ nhà Canada làm nên lịch sử ở World Cup

Bảng B ngã ngũ với tấm vé đi tiếp dành cho Thụy Sĩ và Canada. Cùng giờ, Bosnia đánh bại Qatar, nhưng chỉ xếp thứ 3 do kém hiệu số bàn thắng (-1 so với 5). Dù vậy, với 4 điểm, Edin Dzeko cùng đồng đội vẫn tràn đầy cơ hội giành vé đi tiếp, thông qua suất dành cho một trong những đội đứng thứ 3 có thành tích tốt.

Đến rạng sáng nay (25/6), World Cup 2026 đã xác định 8 trên 32 đội vào vòng trong gồm Thụy Sĩ, Canada, Mexico, Mỹ, Đức, Pháp, Na Uy và Argentina.

Thụy Sĩ thi đấu tưng bừng ở bảng B.

Trở lại trận đấu giữa Canada và Thụy Sĩ tại Vancouver, Thụy Sĩ là bên tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Breel Embolo có cơ hội dứt điểm trong vùng cấm, nhưng thủ môn Maxime Crepeau đã phản xạ xuất sắc để cứu thua. Sau đó, Johan Manzambi cũng không thể tận dụng tình huống đá bồi khi bị Derek Cornelius ngăn chặn. Ở chiều ngược lại, Gregor Kobel cho thấy sự chắc chắn trong khung gỗ khi cản phá pha đối mặt với Cyle Larin.

Hiệp một diễn ra giằng co khi cả hai đội đều thiếu sự chính xác trong những tình huống cuối cùng. Canada thậm chí có phần chơi tốt hơn trong giai đoạn cuối hiệp, nhưng Jonathan David và Ali Ahmed đều không thể tận dụng cơ hội.

Bước sang hiệp hai, thế trận thay đổi hoàn toàn. Chưa đầy một phút sau giờ nghỉ, Thụy Sĩ đã mở tỷ số khi Ruben Vargas tận dụng đường chuyền của Manzambi để dứt điểm hiểm hóc vào góc xa khung thành. Đến phút 56, Manzambi tiếp tục ghi dấu ấn khi tự mình lập công, nâng tỷ số lên 2-0 sau sai lầm của hàng thủ Canada.

Bị dẫn trước, HLV Jesse Marsch tung thêm những cầu thủ tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Sự thay đổi này nhanh chóng phát huy hiệu quả khi Promise David ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 bằng cú vô lê đầy quyết đoán.

Những phút cuối chứng kiến sức ép lớn từ đội chủ nhà, nhưng hàng thủ Thụy Sĩ cùng thủ môn Kobel đã đứng vững. Chiến thắng giúp Thụy Sĩ có lần thứ 4 liên tiếp qua vòng bảng một kỳ World Cup.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn