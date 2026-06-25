Đội châu Á tiếp theo bị loại ở World Cup

Qatar trở thành đội tuyển thứ 5 sớm nói lời chia tay World Cup, sau Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia và Jordan. Với 1 điểm sau 3 lượt đã đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Julen Lopetegui đứng cuối bảng B, xếp sau Bosnia, Canada và Thụy Sĩ

Dù phải đối đầu với Bosnia đang có phong độ tốt hơn, Qatar nhập cuộc đầy quyết tâm trong điều kiện thời tiết oi bức tại Seattle. Tuy nhiên, sự khác biệt về khả năng tạo đột biến đã sớm xuất hiện. Phút 28, tài năng trẻ Kerim Alajbegovic bên phía Bosnia tạo nên khoảnh khắc xuất thần khi vượt qua ba cầu thủ Qatar ngay trước vùng cấm, trước khi tung cú sút không thể cản phá đánh bại thủ môn Mahmud Abunada.

Qatar không thể tạo bất ngờ tại World Cup.



Bàn thua khiến Qatar gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát trận đấu. Chỉ năm phút sau, khoảng cách được nới rộng khi Edin Dzeko tung cú sút gây áp lực khiến Sultan Al-Brake vô tình phản lưới nhà. Trong tình thế bị dẫn trước 0-2, Qatar đối mặt nguy cơ bị loại sớm khi gần như không tạo ra được những pha tấn công đủ sức đe dọa khung thành đối thủ.

Tuy nhiên, đội bóng châu Á không bỏ cuộc. Ngay trước giờ nghỉ, Qatar bất ngờ tìm được bàn rút ngắn tỷ số trong cơ hội nguy hiểm thực sự đầu tiên. Edmilson Junior thực hiện đường chuyền ngược thuận lợi để Hasan Al-Haydos dứt điểm cận thành.

Bước sang hiệp hai, Qatar thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ hơn. Họ chủ động dâng cao đội hình và liên tục gây sức ép lên hàng thủ Bosnia. Akram Afif có cơ hội rất tốt để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, nhưng cú sút ở góc hẹp của anh chỉ đi vào mép lưới.

Khi hy vọng vẫn còn, Qatar lại không thể tận dụng những thời cơ ít ỏi. Trong những phút cuối, hàng thủ đội bóng áo đỏ tiếp tục mắc sai lầm và Ermin Mahmic đã ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 3-1 cho Bosnia.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn