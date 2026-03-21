Tiếc thương cán bộ Công an xã dũng cảm hy sinh giữa thời bình

Dòng sông Cái chảy qua địa phận xã Diên Lâm – nơi Đại úy Nguyễn Xuân Hải đã hy sinh, trong thời gian gần đây tình trạng khai thác cát lậu diễn biến phức tạp, nguy cơ gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân ven sông.

Trước thực trạng đó, Công an các xã ven sông Cái đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp tuyên tuyền phổ biến pháp luật về bảo vệ tài nguyên khoáng sản; kết hợp đẩy mạnh công tác tuần tra, truy chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Với tinh thần đó, trong đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, Công an xã Diên Lâm đã xác lập kế hoạch đấu tranh, xử lý nạn “cát tặc” trên địa bàn xã.

Di ảnh Đại úy Nguyễn Xuân Hải.

Thực hiện kế hoạch đã xác lập, tổ công tác của Công an xã Diên Lâm gồm Đại úy Nguyễn Xuân Hải (SN 1993) và Đại úy Nguyễn Ngọc Hải (SN 1995) tiến hành tuần tra xuyên đêm ven sông Cái. Khoảng 11 đêm 20/3, tổ công tác phát hiện một số đối tượng đang vận hành bè tự chế có gắn máy nổ để khai thác cát trái phép trên sông Cái ở thôn Đồng Trăng 3.

Giữa không gian màn đêm tối mịt, tổ công tác lên tiếng yêu cầu dừng hoạt động phạm pháp, vận hành bè vào sát bờ để kiểm tra hành chính, thế nhưng các đối tượng bất chấp, cố tình vận hành bè khai thác cát ra giữa dòng sông.

Đoạn sông Cái chảy qua địa phận thôn Đồng Trắng 3, xã Diên Lâm - nơi Đại úy Nguyễn Xuân Hải hy sinh.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh truy bắt tội phạm và vi phạm pháp luật, Đại úy Nguyễn Xuân Hải không chút lo ngại khi lao xuống sông bơi về phía bè khai thác cát, nỗ lực truy chặn, bắt giữ đối tượng và phương tiện để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật. Thời điểm gần tiếp cận bè khai thác cát thì Đại úy Nguyễn Xuân Hải đuối nước và mất tích sau khi chìm xuống dòng sông trong đêm tối.

Đại úy Nguyễn Xuân Hải trong trong một cuộc tuần tra truy bắt "cát tặc" trên trên sông Cái qua xã Diên Lâm.

Chia sẻ với PV Báo CAND chiều nay 21/3, Thiếu tá Võ Văn Chiến, Phó trưởng Công an xã Diên Lâm, nghẹn ngào cho biết, Đại úy Nguyễn Xuân Hải từng là trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa trước đây. Khi thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy CAND, giải thể Công an cấp huyện, Đại úy Nguyễn Xuân Hải tình nguyện về xã Diên Lâm – nơi có dòng sông Cái và dòng sông Chò chảy qua. Dù rất trầm tính, hiện lành, nhưng với vai trò đảng viên, cán bộ Tổ phòng chống tội phạm Công an xã Diên Lâm, Đai úy Nguyễn Xuân Hải luôn năng động, bản lĩnh trong công tác chuyên môn và tích cực trong các hoạt động khác của đơn vị, địa phương.

Đại úy Nguyễn Xuân Hải sửa chữa máy ghe của "cát tặc" đã bị bắt giữ để đưa về nơi xử lý.

Giữa cuộc tuần tra, đến khoảng 11h50’ đêm 20/3, Trung tá Nguyễn Văn Trường, Trưởng Công an xã Diên Lâm nhận được điện thoại từ Đại úy Nguyễn Ngọc Hải báo tin Đại úy Nguyễn Xuân Hải đã mất tích dưới dòng sông Cái qua địa phận thôn Đồng Trăng 3, xã Diên Lâm – nơi tiếp giáp với đại bàn xã Diên Thọ.

Ngay lập tức Trung tá Nguyễn Văn Trường và Thiếu tá, Phó trưởng Công an xã đến hiện trường phối hợp chính quyền địa phương và người dân tìm kiếm đồng đội.

Nhận được thông tin, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các lực lượng Công an phối hợp địa phương khẩn trương triển khai biện pháp tìm kiếm xuyên đêm. Sau nhiều giờ nỗ lực, đến 7h37’ sáng 21/3, thi thể Đại úy Nguyễn Xuân Hải đã được tìm thấy trong nỗi đau tột cùng.

Nói về gia cảnh của Đại úy Nguyễn Xuân Hải, Thiếu tá Võ Văn Chiến, mở lại những tấm ảnh công tác, sinh hoạt của người đồng đội rồi nghẹn ngào kể: “Thương lắm người em, người đồng đội luôn tận tụy, nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc, trong khi hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Ba má Hải là hai bác Nguyễn Hưng, Phan Thị Tuyết Sương đều già yếu, bác Hưng đang mắc bệnh suy thận mãn tính phải thường xuyên chạy thận tại Bệnh viện Quân y 87, phường Nha Trang. Hải kết hôn với chị Lê Thị Thùy Hân vào cuối tháng 11/2020 và mới có một cháu gái đầu lòng hơn 6 tháng tuổi. Hải chưa kịp chăm lo gì cho gia đình nhưng đã ra đi trong nỗi đau và niềm tiếc thương vô hạn của đồng đội, thân nhân và đông đảo người dân”.

Đồng đội và người dân tìm kiếm Đại úy Nguyễn Xuân Hải.

Tìm hiểu thêm về Đại úy Nguyễn Xuân Hải, chúng tôi được biết anh sinh trưởng trong gia đình nông dân, nhưng niềm tin và khát vọng thôi thúc anh đăng ký nhập ngũ chiến sĩ nghĩa vụ từ tháng 2/2012, rồi được tuyển dụng biên chế trong lực lượng CAND, lần lượt đảm nhiệm công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa, Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Đội CSGT-TT, Đội CSĐT hình sự, kinh tế, môi trường, Đội CSHS Công an huyện Diên Khánh. Trong thời gian đó, anh không chỉ nỗ lực công tác mà còn lần lượt học tập nâng cáo trình độ chuyên môn nghiệp vụ tại Trường Trung cấp CSND 5, Đại học Cảnh sát nhân dân. Ở vị trí, nhiệm vụ công tác nào, Đại úy Nguyễn Xuân Hải cũng luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức, khiêm tốn học tập kinh nghiệm của nhiều đồng đội để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

“Từ khi về Công an xã Diên Lâm, Đại úy Nguyễn Xuân Hải không chỉ là một cán bộ rất bản lĩnh, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là đấu tranh với nạn “cát tặc” trên sông Cái, nhưng rất mềm mại, linh hoạt trong cảm hóa giáo dục nhiều đối tượng vi phạm pháp luật” – Thiếu tá Võ Văn Chiến chia sẻ thêm.

Chị Lê Thị Thùy Hân - vợ của Đại úy Nguyễn Xuân Hải tay bồng con thơ, gương mặt thất thần khi nghe tin chồng đã hy sinh trong khi thi hành công vụ.

Đại úy Nguyễn Xuân Hải hy sinh sau hơn 14 năm công tác trong lực lượng CAND, trong khi người vợ trẻ chưa có việc làm ổn định, đang chăm nuôi con hơn 6 tháng tuổi, cha mẹ già yếu, ngoài anh chỉ còn một người chị gái.

Đại úy Nguyễn Xuân Hải ra đi nhưng hình ảnh người cán bộ Công an xã Diên Lâm luôn có tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm cùng với phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao của người cán bộ Công an xã luôn năng động, quyết liệt trong thực thi nhiệm vụ bảo vệ ANTT, nhiệt tình trong nhiều hoạt động xã hội ở địa phường vẫn sống mãi trong lòng đồng đội và nhân dân.

Xin thắp nén hương lòng tiễn biệt Đại úy Nguyễn Xuân Hải về miền mây trắng trong nỗi đau và niềm tiếc thương vô hạn.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân