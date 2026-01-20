Thông tin "cán bộ công an bị đâm tử vong khi tham gia cưỡng chế đất" là sai sự thật

Ngày 20-1, một lãnh đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc "một cán bộ công an hy sinh trong khi tham gia cưỡng chế thu hồi đất" là sai sự thật. Hình ảnh đăng tải được tạo bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Hình ảnh được tạo bởi công nghệ AI
Trước đó, tài khoản mạng xã hội Facebook "Trần Duy Chiến GS-TS vỉa hè" đăng tải thông tin về việc vào ngày 19-1, một cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk "bị người dân dùng dao đâm tử vong trong khi thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế thu hồi đất".
Sau khi xác minh, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk xác định đây là tin giả xuất phát từ tài khoản Facebook "Trần Duy Chiến GS-TS vỉa hè" do Trần Duy Chiến (đối tượng phản động lưu vong ở Mỹ) đăng tải.
Hiện nay, nhiều trang phản động ở nước ngoài đăng tải lại nội dung này; chưa phát hiện tài khoản nào trong nước đăng tải, chia sẻ.
Hầu hết những tài khoản bình luận, chia sẻ nội dung trên đều là tài khoản ảo, được lập ở nước ngoài. Trong đó, nhiều tài khoản của nhóm phản động FULRO lưu vong, lợi dụng chia sẻ, bình luận nhằm mục đích nói xấu, bôi nhọ chính quyền Việt Nam.
Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, tiếp nhận thông tin từ các nguồn tin chính thống, cân nhắc kỹ trước khi bình luận, chia sẻ các luồng thông tin để không vô tình tiếp tay cho kẻ xấu.
Tác giả: Cao Nguyên
Nguồn tin: Báo Người lao động