Thùy Chi bị khán giả quát vào mặt khi đang hát?

Trên kênh TikTok cá nhân, mới đây Thùy Chi đã đăng tải đoạn clip ghi lại màn trình diễn trong một đêm nhạc với lượng khán giả tham dự đông đảo. Nữ ca sĩ xuất hiện trên sân khấu với chiếc đầm đen tôn dáng, mang đến những ca khúc đình đám trong sự nghiệp để phục vụ người hâm mộ.

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, khi Thùy Chi trình diễn bản hit Giữ em đi, nữ ca sĩ đã gặp phải một tình huống "dở khóc dở cười". Cụ thể, Thùy Chi khép lại ca khúc bằng câu hát nồng nàn cảm xúc như: "Giữ em đi và nói.....", trong lúc nữ ca sĩ đang nhập tâm để hát thật tốt hai chữ cuối trong bài thì một số khán giả bên dưới sân khấu đã hét lớn: "Đừng đi", khiến Thùy Chi không khỏi giật mình.

Phản hồi câu nói này của khán giả, Thùy Chi hài hước đáp: "Em phải đi thôi". Dưới phần bình luận, nữ ca sĩ đã để lại chia sẻ: "Anh quát em à, thôi em đi đây". Ngoài ra, giọng ca Xe đạp cũng liên tục tiết lộ cảm xúc khi nghe thấy tiếng hét to từ khán giả: "Giữ em đi nhẹ nhàng hơn được không ạ", "Hú hồn luôn ấy".Màn giao lưu đầy duyên dáng giữa Thùy Chi và khán giả trong đêm nhạc này khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú.

Những năm gần đây, Thùy Chi rất chăm chỉ, năng suất trong việc chạy show ca hát ở cả trong và ngoài nước để gặp gỡ khán giả. Những đêm diễn của Thùy Chi đều thu hút lượng khán giả tham gia vô cùng đông đảo. Tuy nhiên, từ sau MV Hơn em chỗ nào được phát hành vào năm 2022, đến nay Thùy Chi vẫn chưa có động thái ra mắt sản phẩm âm nhạc mới khiến khán giả vô cùng mong chờ.

Cách đây ít ngày, Thùy Chi đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh nữ ca sĩ xuất hiện trong phòng thu âm, cho biết rằng mình đang thu âm ca khúc mới. Động thái này của Thùy Chi khiến người hâm mộ vô cùng háo hức.

Hay trước đó, Thùy Chi cũng đã có một buổi làm việc với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - tác giả của ca khúc Cha và Con gái. Qua đây cũng có thể thấy được rằng ngày tái xuất của Thùy Chi với âm nhạc sẽ không còn xa.

Tác giả: Bình Nguyên

Nguồn tin: saostar.vn