Hoa hậu 4 con: Cuộc sống viên mãn, sang chảnh, U40 vẫn khiến chồng 2 say đắm

Jennifer Phạm được biết đến là nàng hậu tài sắc vẹn toàn.

Jennifer Phạm (tên thật Phạm Vũ Phượng Hoàng) sinh năm 1985 tại TP.HCM, sau đó theo gia đình sang Mỹ định cư từ nhỏ. Với vẻ đẹp quyến rũ nhưng cũng không kém phần ngọt ngào, cô nhanh chóng tạo dấu ấn trong làng giải trí khi đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006.

Cũng trong thời gian này, Jennifer Phạm về nước và bắt đầu lấn sân showbiz Việt với vai trò MC, diễn viên, người mẫu ảnh và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Cô từng đóng một số phim như Tiếng dương cầm trên biển, Những chiếc lá thời gian, Xin thề anh nói thật...

Đặc biệt, với lối dẫn tự nhiên, tiếng Việt chuẩn, giọng nói truyền cảm và khả năng ứng biến linh hoạt, nàng hậu 8X được mời dẫn nhiều chương trình lớn như Chinh phục đỉnh cao, Giọng hát Việt nhí, Hoa hậu Việt Nam…

Năm 2007, Jennifer kết hôn với ca sĩ Quang Dũng, một trong những giọng ca đình đám thời điểm đó. Hôn nhân của họ được công chúng ngưỡng mộ bởi sự đẹp đôi và ngọt ngào, kết tinh là bé trai đầu lòng, bé Bảo Nam.

Tuy nhiên, sau 3 năm chung sống, cả hai bất ngờ ly hôn trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Dù vậy, Jennifer và Quang Dũng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng chăm sóc con trai.

Jennifer Phạm được ông xã hiện tại hết lòng yêu thương, chiều chuộng.

Sau khi ly hôn, Jennifer trở về Mỹ sống một thời gian dài trước khi bất ngờ tái xuất và công khai mối quan hệ với doanh nhân Đức Hải, người đang giữ chức Giám đốc một tập đoàn truyền thông lớn tại Hà Nội. Năm 2012, cả hai tổ chức lễ cưới hoành tráng, đánh dấu một chương mới trong cuộc đời mỹ nhân gốc Việt.

Jennifer Phạm được nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp cũng như có gia đình hạnh phúc viên mãn. Trải qua sóng gió trong chuyện tình cảm, ở thời điểm hiện tại, cô có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên cạnh đại gia Đức Hải và các con. Đôi vợ chồng có ba con: Bé Na, bé Nu và bé Nấm đều rất hiếu động, tinh nghịch. Riêng con trai lớn Bảo Nam của Jennifer Phạm và Quang Dũng sống, học tập tại Mỹ.

Hoa hậu Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải tận hưởng hạnh phúc. Ảnh: FBNV.

Nhan sắc trẻ đẹp, vóc dáng nuột nà, gợi cảm của Jennifer Phạm ở tuổi 40 khiến nhiều người trầm trồ.

Cuộc sống hôn nhân của nàng hậu được đánh giá là viên mãn và đầy hạnh phúc. Jennifer thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bình yên bên gia đình, các chuyến du lịch sang trọng hay những bữa ăn ấm cúng tại biệt thự.

Chồng Jennifer Phạm - doanh nhân Đức Hải luôn xuất hiện với hình ảnh người đàn ông điềm đạm, yêu vợ say đắm, thương con hết mực. Anh tạo hậu phương vững chắc để Jennifer toàn tâm cho vai trò làm mẹ và duy trì các hoạt động nghệ thuật, kinh doanh phù hợp.

Thỉnh thoảng, Jennifer Phạm nhận lời tham gia chụp ảnh quảng cáo, sự kiện thời trang, hoặc trở thành gương mặt đại diện cho các thương hiệu cao cấp. Tuy không hoạt động dày đặc trong showbiz, nhưng cô luôn giữ được độ nhận diện cao và là hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều phụ nữ hiện đại.

Tổ ấm viên mãn của nàng hậu 8X.

Dù là người của công chúng, bận rộn với công việc nhưng cô vẫn luôn ưu tiên thời gian chăm sóc tổ ấm. "Với tôi, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Dù bận rộn với công việc, tôi luôn cố gắng cân bằng để dành thời gian cho chồng và các con. Chính sự viên mãn trong cuộc sống riêng giúp tôi luôn giữ được tinh thần tích cực, nhan sắc cũng vì thế mà thăng hoa hơn", người đẹp sinh năm 1985 chia sẻ.

Lấy chồng đại gia nhưng Hoa hậu Jennifer Phạm không ỷ lại ông xã mà tạo dựng sự nghiệp riêng thành công. Năm 2024, nàng hậu khai trương spa tại một con phố ở trung tâm thủ đô. Cô chia sẻ, bản thân may mắn vì có ông xã đồng hành.

Cô là một người dẫn chương trình chuyên nghiệp, thường xuyên xuất hiện tại nhiều sự kiện quan trọng và hoành tráng. Bên cạnh đó, cô còn ngồi ghế nóng một số cuộc thi nhan sắc và rất đắt show quảng cáo. Trong các cuộc phỏng vấn, Jennifer Phạm nhiều lần bày tỏ bản thân may mắn khi có một người chồng luôn thấu hiểu, ủng hộ. Người đẹp nói nhờ có bạn đời, cô mới có thể cân bằng mọi vai trò mình đảm nhận.

Người đẹp thành công xây dựng hình ảnh một phụ nữ trưởng thành, có gia đình và sự thành đạt nhất định, không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏi. Ảnh: FBNV.

Dù đã là mẹ của 4 con, nhưng Jennifer vẫn giữ được vóc dáng nuột nà, gợi cảm, làn da mịn màng và gương mặt thanh tú, trẻ trung như thời mới đăng quang hoa hậu. Trong nhiều sự kiện, cô luôn nổi bật với thần thái sang trọng, phong cách ăn mặc tinh tế, không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào của showbiz.

Ở tuổi tứ tuần, Jennifer Phạm nói thay vì mộng mơ, đây là thời điểm cô sống trọn với chính mình khi hiểu rõ những điều bản thân mong muốn, trân quý những gì mình có và sẵn sàng cho những điều đang chờ đợi phía trước. Với cô, tuổi 40 không phải là "trẻ mãi không già", mà là trưởng thành một cách quyến rũ, tự tin một cách điềm tĩnh, hạnh phúc một cách chọn lọc và sống trọn từng khoảnh khắc với lòng biết ơn.

