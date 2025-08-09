Trọn vẹn kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh tại Đà Lạt cùng với Quốc Thiên

La Maritza – bản tình ca từ phố núi

Lấy cảm hứng từ bản tình ca Pháp cùng tên, La Maritza là chuỗi đêm nhạc tổ chức định kỳ hàng tháng tại Golden Sun Lounge – không gian mới thu hút sự chú ý tại trung tâm Đà Lạt.

Với tầm nhìn bao quát quảng trường Lâm Viên cùng không gian mở giữa tầng không, Golden Sun Lounge là nơi giao thoa của âm nhạc và cảm xúc. Tại đây, mỗi đêm La Maritza sẽ mang đến một sắc thái riêng biệt, nơi nghệ sĩ thăng hoa trong ánh đèn phố núi và những âm thanh dịu dàng vang vọng giữa tiết trời se lạnh.

Ca sĩ Quốc Thiên – người mở màn cho hành trình cảm xúc tại La Maritza

Với chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc từng ghi dấu qua loạt ca khúc như Kẻ Say Tình, Chia Cách Bình Yên, Hẹn Nhau Trong Giấc Mơ…, Quốc Thiên sẽ là nghệ sĩ mở màn cho chuỗi đêm nhạc La Maritza vào ngày 31/8, hứa hẹn mang đến một hành trình âm nhạc chạm đến trái tim, nơi tình yêu, khát khao và nỗi niềm riêng hòa quyện trong từng giai điệu.

Âm nhạc và kỳ nghỉ trọn vẹn tại trung tâm Đà Lạt

Bên cạnh trải nghiệm nghệ thuật, du khách có thể kết hợp tận hưởng kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh tại Golden Imperial Hotel – khách sạn nằm ngay trung tâm thành phố. Với thiết kế hiện đại, không gian sang trọng cùng dịch vụ chuẩn 5 sao và đội ngũ nhân viên tận tâm, Golden Imperial Hotel mang đến trải nghiệm lưu trú đẳng cấp, phù hợp cho cả gia đình lẫn các cặp đôi đang tìm kiếm một không gian lãng mạn trong dịp lễ.

Nhân dịp này, khách sạn triển khai ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách tham dự đêm nhạc: Giảm 20% hóa đơn dịch vụ ăn uống và 10% giá phòng khi lưu trú tại Golden Imperial Hotel đối với khách hàng đặt vé xem đêm nhạc La Maritza.

Thông tin liên hệ:

Fanpage:Golden Imperial Hotel Đà Lạt

Hotline: 02633 939 939

