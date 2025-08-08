Hàng chục nghệ sĩ tham gia đêm nhạc mừng Quốc khánh 2/9

Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, ý nghĩa được tổ chức tại để hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Một trong những sự kiện được quan tâm là V Concert - Rạng rỡ Việt Nam diễn ra tối 9/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Cũng tại địa điểm này, một ngày sau đó, đêm nhạc V Fest - Thanh xuân rực rỡ sẽ diễn ra.

V Concert - Rạng rỡ Việt Nam quy tụ dàn nghệ sĩ ở nhiều thế hệ, nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau như Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đen, Trúc Nhân, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, RHYDER, Phương Mỹ Chi, 2pillz cùng khách mời đặc biệt - nghệ sĩ Xuân Hinh.

Phương Mỹ Chi và Hoàng Thùy Linh là 2 nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình V Concert - Rạng rỡ Việt Nam.

Điểm nhấn của sự kiện là sự kết hợp giữa âm nhạc đương đại và âm hưởng dân gian, được dẫn dắt bởi ban nhạc Màu Nước và dàn nhạc dân tộc dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Đồng Quang Vinh. Nhóm sản xuất âm nhạc DTAP đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc. Sân khấu rộng gần 2.000 m², ứng dụng công nghệ biểu diễn hiện đại, sẽ tạo nên trải nghiệm thị giác và thính giác ấn tượng.

Bên cạnh đó, chương trình còn gắn kết với dự án cộng đồng Thư viện niềm vui, nhằm xây dựng 100 thư viện cho học sinh nghèo trên cả nước. Các nghệ sĩ và khán giả sẽ cùng chung tay đóng góp, lan tỏa ý nghĩa nhân văn.

Ông Đỗ Thanh Hải, Tổng đạo diễn chương trình, chia sẻ: “V Concert không chỉ là một sự kiện âm nhạc, mà còn là nơi hàng chục nghìn khán giả đồng thanh cất lên những ca khúc Việt Nam, tạo nên một vẻ đẹp văn hóa đặc biệt. Chúng tôi cũng sẽ tôn vinh những chiến sĩ tham gia lễ diễu binh diễu hành A80, mang đến những khoảnh khắc đầy tự hào”.

Trong khi đó, V Fest - Thanh xuân rực rỡ diễn ra tối 10/8 là đại nhạc hội dành cho giới trẻ, quy tụ các nghệ sĩ BinZ, Trúc Nhân, Bích Phương, Isaac, Rhymastic, HIEUTHUHAI, Trang Pháp, Văn Mai Hương, Trọng Hiếu, MONO… Nhiều gương mặt bước ra từ các chương trình truyền hình đình đám như Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng sẽ góp phần khuấy động không khí.

Với tinh thần trẻ trung, V Fest mang đến những ca khúc thịnh hành, điệu nhảy cuốn hút và cả những bài hát lần đầu ra mắt. Theo chia sẻ từ BTC, vé tham dự được gửi tặng miễn phí tới sinh viên, công nhân, lực lượng tham gia diễu binh A80 và khán giả truyền hình.

Tác giả: Minh Hạo

Nguồn tin: znews.vn