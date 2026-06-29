Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2026

Tham dự phiên họp có các đồng chí Tỉnh uỷ viên: Thái Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, các Sở, ban, ngành, Văn phòng UBND tỉnh,các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Quang cảnh phiên họp

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bùi Duy Sơn báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIX; công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 (kỳ họp thứ 4)

Phiên họp đã nghe và cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIX; công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 (kỳ họp thứ 4); Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp; Kế hoạch giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về “Việc thực hiện các Nghị quyết về cơ chế, chính sách của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội do HĐND tỉnh ban hành trong thời gian qua”; Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động tháng 6, bàn và thống nhất nhiệm vụ tháng 7/2026 của Thường trực HĐND tỉnh; Báo cáo công tác dân nguyện tháng 6/2026 của Thường trực HĐND tỉnh.

Trong tháng 6, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan đã nghiêm túc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp tháng 5 đảm bảo tiến độ, chất lượng; tập trung hoàn thành tốt khối lượng công việc chuyên môn lớn, đạt kết quả tốt.

Nổi bật là tổ chức 02 kỳ họp chuyên đề để biểu quyết thông qua các nghị quyết, thực hiện công tác nhân sự, đồng thời xem xét, thảo luận một số nội dung quan trọng khác; tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh; chuẩn bị, đón tiếp và làm việc với Đoàn lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; ban hành các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tỉnh ủy; triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề năm 2026 của Thường trực HĐND tỉnh; chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2026… và nhiều nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp thường lệ giữa năm sẽ được tổ chức từ ngày 13 - 14/7/2026. Đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức, Thông báo triệu tập, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình và đang tiếp nhận, phân loại các báo cáo, hồ sơ dự thảo Nghị quyết. Các cơ quan chuyên trách cũng đã triển khai công tác tổng hợp ý kiến cử tri và chuẩn bị nội dung, phóng sự phục vụ phiên chất vấn. Phiên thường kỳ sẽ chất vấn 02 nội dung gồm: Công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã, phường trên địa bàn tỉnh; thực trạng, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; thực trạng, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới.

Về công tác dân nguyện và thông tin, tuyên truyền, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã triển khai công tác tiếp xúc cử tri trực tiếp tại các xã, phường trước kỳ họp giữa năm. Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh đã trực tiếp tham dự phiên tiếp công dân thường kỳ của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh. Trong tháng, cơ quan đã tiếp nhận, xử lý kịp thời 18/18 đơn thư…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành đề nghị các Sở, ngành cần tính toán thời gian đảm bảo đúng quy trình, quy định trong việc chuẩn bị các nội dung dự thảo Nghị quyết; đồng thời nâng cao và bám sát các đầu việc được giao

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường góp ý về quy trình thẩm định các dự thảo Nghị quyết, Quyết định trình HĐND tỉnh

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá về công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu cho kỳ họp HĐND tỉnh, tiến độ triển khai, giải ngân nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG... Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chuyên môn và UBND tỉnh cần tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tờ trình, chủ động rà soát kỹ các danh mục Nghị quyết và sắp xếp lịch thẩm tra một cách khoa học để đảm bảo chất lượng, đúng quy định cho kỳ họp sắp tới.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi phát biểu

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, linh hoạt của các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnhcùng các đồng chí lãnh đạo trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp vừa qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thẳng thắn phê bình tình trạng chậm trễ trong việc gửi tài liệu và chuẩn bị dự thảo nghị quyết, báo cáo từ phía các Sở, ngành. Ngoài ra, để nâng cao tính chuyên nghiệp, kịch bản kỳ họp phải kiểm soát thời lượng trình bày của các báo cáo, đảm bảo đúng khung thời gian quy định. Nhấn mạnh về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Văn phòng phải thống kê chi tiết, nghiêm túc việc tham gia họp, phát biểu và chất vấn của từng đại biểu sau mỗi kỳ họp. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnhphối hợp với các Ban HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết để rà soát về công tác giám sát chuyên đề, đánh giá lại hiệu quả thực tế của các Nghị quyết về chế độ chính sách đã ban hành , để đưa ra định hướng quan trọng cho giai đoạn tới. Đồng thời, triển khai đề án hoạt động đã được thông qua, xác định rõ chức năng nhiệm vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong các bộ phận chuyên môn. Cùng với đó, hoàn thành việc tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ tiếp xúc, gửi văn bản tới UBND tỉnh để kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn