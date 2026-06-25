Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An và Thủ đô Viêng Chăn trao đổi kinh nghiệm hoạt động

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu chào mừng Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn Atsaphangthong Siphandone cùng đoàn đại biểu đến thăm và làm việc tại Nghệ An

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn do đồng chí Atsaphangthong Siphandone - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại Nghệ An.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn kết, trao đổi và hợp tác giữa các cơ quan dân cử cũng như giữa chính quyền hai địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An luôn xác định việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với các địa phương của Lào là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu.

Đánh giá về kết quả hợp tác thời gian qua, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết, các hoạt động hợp tác giữa tỉnh với các địa phương của Lào, đặc biệt là Thủ đô Viêng Chăn, đã được triển khai toàn diện và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố và vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Hai bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025 - 2028 giữa chính quyền Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Nghệ An, tạo cơ sở quan trọng để triển khai các chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Thông tin về một số dự án hợp tác trọng điểm, lãnh đạo tỉnh cho biết, ngày 18/5/2026, dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy được khởi công, tuyến cao tốc này kết nối với tuyến cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn. Dự kiến sau khoảng hai năm thi công, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai địa phương.

Về định hướng hợp tác thời gian tới, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa các ngành, các cấp của Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất hơn. Đồng thời đề nghị đồng chí Bí thư Thành ủy Viêng Chăn tiếp tục quan tâm, chỉ đạo HĐND Thủ đô và các cơ quan liên quan của hai bên triển khai hiệu quả các nội dung đã được thống nhất trong Biên bản ghi nhớ hợp tác, qua đó đạt được nhiều kết quả thiết thực, đóng góp vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn Atsaphangthong Siphandone phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Atsaphangthong Siphandone - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn bày tỏ vui mừng và phấn khởi khi dẫn đầu đoàn công tác sang thăm, làm việc với tỉnh Nghệ An trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Nhấn mạnh Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam và là người bạn thân thiết của nhân dân Lào, thay mặt đoàn công tác, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình và những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã dành cho đoàn.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn nhiệt liệt chúc mừng những thành công của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Đồng chí cũng gửi lời chúc mừng tới đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo, điều hành của đồng chí, quan hệ hợp tác giữa HĐND tỉnh Nghệ An và HĐND Thủ đô Viêng Chăn sẽ tiếp tục phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.

Thông tin về tình hình phát triển của Thủ đô Viêng Chăn, đồng chí cho biết trong buổi sáng cùng ngày đã có cuộc hội kiến với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Hai bên đã trao đổi về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.

Về hoạt động của HĐND Thủ đô Viêng Chăn, đồng chí cho biết, địa phương vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X và đại biểu HĐND khóa V vào tháng 5/2026 theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và hướng dẫn của Thường vụ Quốc hội Lào.

Đồng chí cũng chia sẻ về những đổi mới trong tổ chức bộ máy và phương thức lãnh đạo tại Lào hiện nay. Theo quy định mới, Bí thư Tỉnh ủy đồng thời đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND cấp tỉnh; Bí thư Huyện ủy là Trưởng đoàn đại biểu HĐND tại đơn vị bầu cử cấp huyện. Việc thực hiện mô hình này nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của hệ thống chính trị, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới.

Đồng chí bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, góp phần vun đắp và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào nói chung, cũng như quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và Thủ đô Viêng Chăn nói riêng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi phát biểu

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND của hai địa phương; đặc biệt, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đã trao đổi kinh nghiệm hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh; việc theo dõi, hướng dẫn hoạt động của HĐND cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, hoạt động này được Thường trực HĐND ban hành Kế hoạch quy định rõ về hình thức, nội dung, thành phần tham dự rõ ràng và phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc tổng hợp và phân loại kiến nghị được thực hiện khoa học, theo thẩm quyền để xử lý. Toàn bộ kết quả giải quyết kiến nghị đều được đăng tải rộng rãi trên Trang thông tin điện tử dbndnghean.vn, fanpage của Đại biểu Nhân dân tỉnh để cử tri thuận tiện theo dõi, giám sát mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra, HĐND tỉnh còn mở rộng kênh tiếp nhận phản ánh qua đường dây điện thoại trực tuyến tại các kỳ họp.

Từ thực tiễn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong tiếp xúc, giải quyết kiến nghị của cử tri. Đó là yêu cầu các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện đúng nhiệm vụ tiếp xúc cử tri. Đồng thời tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, nhóm đối tượng để giải quyết triệt để từng nhóm vấn đề cụ thể. Các cuộc tiếp xúc cử tri cần có sự tham gia của lãnh đạo Sở, ngành, lãnh đạo địa phương để trực tiếp giải trình, trả lời ngay tại chỗ những vấn đề thuộc thẩm quyền. Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cần đeo bám, đề nghị UBND tỉnh, các ngành liên quan giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri trong phạm vi, điều kiện có thể. Các kiến nghị chưa thể giải quyết được do nguyên nhân khách quan thì cần trả lời rõ, có lộ trình giải quyết, tránh chung chung, làm cử tri phải kiến nghị tới nhiều cấp, nhiều lần về 01 vấn đề. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc ứng dụng chuyển đổi số trong tổng hợp, theo dõi, trả lời kết quả kiến nghị tới cử tri; đồng thời chú trọng hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, xác định rõ trách nhiệm và đề xuất hướng xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm nội dung này...

Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An và Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn trao quà lưu niệm

Đoàn đại biểu HĐND hai tỉnh chụp hình lưu niệm

Trân trọng cảm ơn những chia sẻ rất giá trị và có ý nghĩa của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn đã trân trọng gửi lời mời lãnh đạo tỉnh Nghệ An sang thăm Thủ đô Viêng Chăn nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai địa phương.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hợp tác giữa HĐND tỉnh Nghệ An và HĐND Thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cho rằng bên cạnh việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, hai bên cần phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025 – 2028 đã được ký kết giữa HĐND hai địa phương.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hoạt động trao đổi đoàn giữa Nghệ An và Viêng Chăn sẽ được duy trì thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu tin tưởng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào nói chung, cũng như quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và Thủ đô Viêng Chăn nói riêng ngày càng phát triển bền vững, hiệu quả và đạt nhiều thành tựu tốt đẹp.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn