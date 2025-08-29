Thùng container rơi khỏi xe, đè 3 thanh niên đi xe máy tử vong

Ba thanh niên đã thiệt mạng ngay tại chỗ sau khi một chiếc container bị lật khỏi xe kéo đang chạy nhanh và rơi thẳng vào chiếc xe tay ga Activa của họ gần làng Khedoi, trên đường cao tốc Mundra-Anjar, Ấn Độ, vào chiều 28/8.

Những người chứng kiến mô tả vụ tai nạn "chẳng khác gì một cơn ác mộng".

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo cảnh sát, thảm kịch xảy ra khi tài xế xe đầu kéo chở container mất lái trên đường cao tốc đông đúc. Chiếc container khổng lồ trượt, đổ và rơi mạnh xuống chiếc Activa đang chạy qua.

Các nạn nhân, được xác định là Naikti và Abhishek, cùng với một thanh niên thứ ba chưa được xác định danh tính.

Người dân địa phương ngay lập tức báo cảnh sát và cố gắng giúp đỡ các nạn nhân. Cảnh sát Anjar đã có mặt tại hiện trường chỉ trong vài phút và bắt đầu công tác cứu hộ. Một chiếc cần cẩu đã được huy động để nâng thùng container và đưa các thi thể ra ngoài.

"Chiếc container nặng vài tấn và quá trình cứu hộ mất nhiều giờ. Đáng buồn thay, cả ba nạn nhân đều đã tử vong trước khi được đưa ra ngoài", một cảnh sát từ đồn Anjar cho biết.

Các thi thể sau đó được chuyển đến bệnh viện của chính phủ ở Anjar để khám nghiệm tử thi.

Gia đình các nạn nhân không khỏi bàng hoàng khi nhận được tin báo.

"Đây là một mất mát to lớn đối với chúng tôi. Tất cả các em đều là những chàng trai trẻ, chăm chỉ, với cả cuộc đời phía trước. Việc lái xe liều lĩnh đã hủy hoại gia đình chúng tôi", người thân của một trong những nạn nhân nói trong nước mắt.

Cảnh sát Anjar đã lập biên bản vụ án lái xe cẩu thả và bất cẩn đối với tài xế xe kéo. Cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định xem xe có chở quá tải hay do lỗi kỹ thuật hay không.

"Chúng tôi đã xử lý tài xế theo các điều khoản liên quan của Luật Giao thông Đường bộ và Luật Xe cơ giới. Việc thực thi an toàn giao thông sẽ được tăng cường trên đoạn đường này", một phát ngôn viên của cảnh sát Anjar khẳng định.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn