Indonesia bắt giữ 7 nghi phạm khủng bố trong dịp lễ Giáng sinh và đón Năm mới

Hôm 30/12 Người phát ngôn của Lực lượng Chống khủng bố thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia, AKBP Mayndra Eka Wardhana cho biết đã bắt giữ 2 nghi phạm khủng bố thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo Indonesia (NII) ở Bắc Sumatra và 5 nghi phạm thuộc nhóm Ansharuh Daulah - AD ở nhiều địa điểm khác nhau, gồm Jakarta, Tây Java, Trung Java và Papua.

Thiếu tướng Syahardiantono phát biểu tại sự kiện Tổng kết công tác của Cảnh sát quốc gia Indonesia năm 2025. Ảnh: RII

Cơ quan điều tra Indonesia đang tiến hành làm rõ vai trò của từng nghi phạm trong tổ chức Nhà nước Hồi giáo Indonesia, cũng như các hoạt động tuyên truyền, kêu gọi hành động khủng bố của nhóm nghi phạm thuộc Ansharuh Daulah.

Tại sự kiện Tổng kết công tác của Cảnh sát Quốc gia Indonesia năm 2025 cùng ngày, Thiếu tướng Syahardiantono phụ trách Đơn vị Điều tra Hình sự Kabareskrim nhấn mạnh, Lực lượng Chống khủng bố đã giải quyết thành công một số vụ án nổi bật trong năm 2025. Trong đó phát hiện một mạng lưới cực đoan nhắm vào trẻ vị thành niên thông qua tuyển mộ trực tuyến, nhắm vào 110 trẻ em ở 23 tỉnh thành và bắt giữ 5 nghi phạm khủng bố.

Ngoài bắt giữ 7 nghi phạm khủng bố nêu trên, trong năm qua Lực lượng Chống khủng bố Indonesia cũng đã ngăn chặn thành công 4 vụ khủng bố do nhóm Ansharuh Daulah lên kế hoạch thực hiện. Phát hiện và xử lý thành công 68 trẻ em ở 18 tỉnh thành bị lôi kéo, truyền bá tư tưởng bạo lực cực đoan, đã được huấn luyện sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí nguy hiểm và có kế hoạch hành động nhằm vào môi trường học đường.

Đặc biệt báo cáo ghi nhận Lực lượng Chống khủng bố Indonesia đã đảm bảo an toàn, không để xảy ra vụ tấn công khủng bố nào từ năm 2023 đến nay, nhờ tiến hành các biện pháp thực thi pháp luật chủ động.





Tác giả: Tuấn Dũng

Nguồn tin: vov.vn