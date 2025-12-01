12 năm sau thảm kịch, vụ mất tích bí ẩn nhất MH370 có lời giải?

Gần 12 năm sau khi chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines biến mất cùng 239 người trên khoang, một chiến dịch tìm kiếm mới đã được khởi động tại khu vực xa xôi phía nam Ấn Độ Dương. Các nhà điều tra đã triển khai công nghệ thăm dò biển sâu tiên tiến nhằm một lần nữa giải mã một trong những bí ẩn dai dẳng nhất của ngành hàng không.

Ngày 8/3/2014, chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines cất cánh từ Kuala Lumpur và biến mất. (Ảnh: Wikipedia qua abc.net.au)

Được trang bị các robot biển sâu tối tân cùng phương pháp phân tích dữ liệu tinh chỉnh, các nhà điều tra Mỹ đang rà soát đáy biển để tìm manh mối mà suốt hơn một thập kỷ qua vẫn khiến các chính phủ, chuyên gia và những gia đình đau đáu chờ đợi phải bất lực.

MH370 cất cánh từ Kuala Lumpur ngay sau nửa đêm 8/3/2014, bay tới Bắc Kinh trong một hành trình dự kiến kéo dài sáu giờ và được cho là hoàn toàn bình thường.

Chưa đầy một giờ sau, thiết bị phát đáp của máy bay bất ngờ tắt, khiến chiếc Boeing 777 biến mất khỏi hệ thống radar dân sự. Sau đó, radar quân sự cho thấy máy bay đột ngột đổi hướng về phía tây, bay ngược qua Malaysia trước khi lao xuống phía nam, hướng ra Ấn Độ Dương mênh mông.

Những gì diễn ra tiếp theo là chiến dịch tìm kiếm tham vọng và tốn kém nhất trong lịch sử hàng không, khi các đội tìm kiếm đa quốc gia dùng tàu thuyền, máy bay và sonar rà soát 120.000 km² đáy biển ngoài khơi Tây Australia.

Họ không tìm thấy gì.

Cuộc tìm kiếm bị dừng lại vào năm 2017, để lại nỗi đau cho các gia đình và một bí ẩn kéo theo hàng loạt giả thuyết, từ không tặc cho tới khả năng hành động có chủ ý của phi công.

Giờ đây, chính phủ Malaysia đã bật đèn xanh cho một nỗ lực mới do công ty robot biển Ocean Infinity có trụ sở tại bang Texas (Mỹ) dẫn dắt, theo hình thức hợp đồng "không tìm thấy thì không trả phí", theo thông báo của Bộ Giao thông Malaysia.

"Diễn biến mới nhất này nhấn mạnh cam kết của chính phủ Malaysia trong việc mang đến sự khép lại cho các gia đình chịu ảnh hưởng bởi thảm kịch", thông cáo nêu rõ.

Theo các nguồn tin, Ocean Infinity chỉ nhận được 70 triệu USD nếu xác định được vị trí xác máy bay.

Giai đoạn tìm kiếm mới, dự kiến kéo dài tối đa 55 ngày, sẽ tập trung vào một khu vực hẹp hơn nhiều, khoảng 15.022 km² - nhỏ hơn đáng kể so với các nỗ lực trước đây - được khoanh vùng dựa trên dữ liệu vệ tinh cập nhật, mô hình trôi dạt và phân tích của các chuyên gia.

Giữ cho cuộc tìm kiếm không bị lãng quên

Ocean Infinity đang triển khai các phương tiện lặn tự hành có thể xuống độ sâu gần 6.000 m và hoạt động liên tục dưới nước trong nhiều ngày.

Những thiết bị này sử dụng sonar quét sườn độ phân giải cao, hình ảnh siêu âm và từ kế để lập bản đồ đáy biển 3D, phát hiện các mảnh vỡ bị vùi lấp và dò tìm dấu vết kim loại. Nếu phát hiện tín hiệu khả quan, các phương tiện điều khiển từ xa sẽ được điều xuống để kiểm tra cận cảnh.

Ocean Infinity, công ty cũng có trung tâm điều khiển tại Anh, từng dẫn đầu một chiến dịch tìm kiếm không thành công vào năm 2018, trước khi đồng ý khởi động lại cuộc truy tìm trong năm nay. AFP đã liên hệ với công ty để xin bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi ngay lập tức.

Cho đến nay, chỉ một số mảnh vỡ của MH370 từng được tìm thấy. Kể từ năm 2015, chưa đến 30 mảnh được cho là thuộc về chiếc máy bay ( bao gồm các bộ phận của cánh, càng đáp và thân máy bay) đã trôi dạt vào bờ ở những địa điểm cách nhau hàng nghìn km, từ đảo Réunion tới Mozambique.

Chưa có thi thể nào được tìm thấy.

Cuộc điều tra chính thức của Malaysia công bố năm 2018 kết luận rằng chiếc máy bay nhiều khả năng đã bị cố ý chuyển hướng khỏi lộ trình ban đầu, nhưng không chỉ ra trách nhiệm cụ thể.

Thân nhân các nạn nhân từ Trung Quốc, Australia, châu Âu và nhiều nơi khác đã kiên trì đấu tranh suốt nhiều năm để cuộc tìm kiếm không bị chấm dứt, cho rằng việc làm sáng tỏ vụ việc không chỉ cần thiết cho người đã khuất mà còn mang ý nghĩa đối với an toàn hàng không toàn cầu.

Chính phủ Trung Quốc và Australia hoan nghênh quyết định của Malaysia, cam kết ủng hộ mọi nỗ lực thực tế nhằm làm sáng tỏ vụ việc.

Ông Jiang Hui, công dân Trung Quốc mất mẹ là bà Jiang Cuiyun (72 tuổi) trong thảm họa, nói với AFP hồi đầu tháng rằng ông vẫn quyết tâm tìm ra sự thật, dù thất vọng trước cách hành xử của các cơ quan chức năng.

"Tìm thấy máy bay, tìm thấy người thân của tôi và tìm ra sự thật, tôi tin rằng đó là điều tôi nhất định phải làm trong cuộc đời mình", ông nói.

Tác giả: Thế Hải

Nguồn tin: nguoiduatin.vn