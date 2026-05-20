Thủ tướng yêu cầu khẩn trương phòng chống đuối nước cho trẻ em dịp hè

Tăng cường phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè

Thời gian tới là dịp nghỉ hè và mùa mưa bão, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, thương tích và đuối nước, nhằm sớm khắc phục hậu quả và chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh Phú Thọ, Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các học sinh còn mất tích; đồng thời tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi, động viên các gia đình có học sinh gặp nạn.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục quản lý chặt chẽ học sinh nhằm bảo đảm an toàn, phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh.

Đồng thời rà soát, cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước và chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, khắc phục.

Đầu tư cơ sở vật chất dạy bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ

Cùng với đó, tập trung đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em; tăng cường truyền thông về trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý, giám sát trẻ em, không để trẻ tiếp xúc với các nguồn nước có nguy cơ gây đuối nước; phổ biến kỹ năng phòng, chống đuối nước cho cha mẹ, trẻ em, học sinh.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức và chính quyền các cấp.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai thực hiện việc giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh; đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh; đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức về phòng, chống đuối nước.

Khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn thiện chương trình, tài liệu và tổ chức dạy bơi an toàn, phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục, nhất là các cơ sở giáo dục phổ thông.

Bộ Y tế tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại các địa phương, nhất là các địa phương thường xuyên xảy ra đuối nước trẻ em.

Tác giả: Trang Linh

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn