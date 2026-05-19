Đại học Kinh tế Quốc dân có tân Giám đốc

Theo đó, PGS.TS Bùi Đức Thọ được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, thời hạn 5 năm, từ năm 2026-2030.

PGS.TS Bùi Huy Nhượng và GS.TS Nguyễn Thành Hiếu tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, thời hạn là 5 năm.

PGS.TS Bùi Đức Thọ vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân

PGS.TS Bùi Đức Thọ sinh năm 1975 tại Đức Thọ, Hà Tĩnh. Trước khi trở thành tân Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, ông đã trải qua các vị trí công tác. Từ năm 1992-1996, ông là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ 1996 - 2010, ông là giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong đó, từ 1997-1999, ông học cao học tại Trường Đại học Boise State, Mỹ. Từ tháng 9/2000 đến tháng 5/2005, ông làm nghiên cứu sinh ngành hành chính học tại Trường đại học Kyung Hee, Hàn Quốc.

Từ năm 2010 đến nay, ông trải qua nhiều vị trí: Phó trưởng phòng, Phó trưởng phòng phụ trách, Trưởng phòng quản lý Khoa học, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học, Chủ tịch hội đồng Đại học Kinh tế Quốc dân.

​Đại học Kinh tế Quốc dân thành lập năm 1956 với tên ban đầu là trường Kinh tế Tài chính. Tháng 11/2024, trường trở thành đại học thứ 9 của Việt Nam.

Tác giả: H.Thanh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân