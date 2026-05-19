Chi tiết bảng lương giáo viên các cấp khi tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu từ ngày 1-7

Chính phủ đã ban hành nghị định 161/2026 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó mức lương cơ sở tăng từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng/tháng từ ngày 1-7-2026.

Lương cơ sở là căn cứ để tính lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Như vậy từ 1-7, khi lương cơ sở tăng, cùng với các nhóm khác, bảng lương của giáo viên các cấp được điều chỉnh.

Hiện nay lương của giáo viên áp dụng công thức theo nghị định 204/2004 như sau: Lương = Hệ số x lương cơ sở (Mức lương này chưa bao gồm các khoản phụ cấp).

Hiện nay với giáo viên mầm non, tùy theo hạng, bậc mà hệ số thấp nhất là 2,1 - mức lương từ 1-7 được nhận là 5.313.000 đồng, cao nhất là 6,38 - mức lương từ 1-7 được nhận là 16.141.400 đồng.

Với giáo viên tiểu học, tùy theo hạng, bậc mà hệ số thấp nhất là 2,34 - mức lương từ 1-7 được nhận là 5.920.200 đồng, cao nhất là 6,78 - mức lương từ 1-7 được nhận là 17.153.400 đồng.

Với giáo viên THCS, tùy theo hạng, bậc mà hệ số thấp nhất là 2,34 - mức lương từ 1-7 được nhận là 5.920.200 đồng, cao nhất là 6,78 - mức lương từ 1-7 được nhận là 17.153.400 đồng.

Với giáo viên THPT, tùy theo hạng, bậc mà hệ số thấp nhất là 2,34 - mức lương từ 1-7 được nhận là 5.920.200 đồng, cao nhất là 6,78 - mức lương từ 1-7 được nhận là 17.153.400 đồng.

