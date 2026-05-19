Công an vào cuộc xác minh vụ nam sinh ở Lâm Đồng tự tử, nghi do bị bạo lực học đường

Học sinh Đ.M.H. đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) - Ảnh: gia đình cung cấp

Chiều 18-5, UBND xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đau lòng: một nam học sinh tự tử. Gia đình gửi đơn phản ánh học sinh này tự tử nghi có liên quan đến bạo lực học đường kéo dài.

Nạn nhân là em Đ.M.H., học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Du (Di Linh). Hiện em đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) trong tình trạng hôn mê.

Bà V., mẹ em H., cho biết ngày 16-5, gia đình phát hiện con trai treo cổ tại nhà. Thời gian qua, em H. thường xuyên bị một nhóm bạn cùng trường đánh đập, ép đưa tiền.

"Mỗi lần đi học về, con trai tôi đều nói ngày nào nhóm học sinh cũng ép phải đưa ít nhất 10.000 đồng. Có ngày các bạn ép đưa 50.000 đồng. Nếu không đủ tiền sẽ bị cộng dồn sang hôm sau. Vì không có tiền, cháu phải đi nhặt ve chai để đưa cho nhóm", bà V. kể lại.

Cũng theo bà V., em H. từng trình bày với giáo viên chủ nhiệm về việc bị bạn đánh bằng nón bảo hiểm.

"Việc bị đánh đập, ép đưa tiền kéo dài khiến con tôi sợ hãi, tổn thương nghiêm trọng. Gia đình tha thiết đề nghị cơ quan chức năng và nhà trường điều tra, làm rõ để bảo vệ quyền lợi cho cháu", bà V. nói.

Đại diện Trường THCS Nguyễn Du cho biết sau khi nắm thông tin, nhà trường đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ, đồng thời đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình em H..

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho hay đã nắm được vụ việc và đang phối hợp các cơ quan liên quan điều tra, xử lý theo quy định.

Lãnh đạo Công an tỉnh xác nhận lực lượng chức năng đang làm việc với gia đình, nhà trường và những người liên quan để xác minh toàn diện vụ việc. Cơ quan chức năng cũng đánh giá trách nhiệm của các bên trong quá trình quản lý, theo dõi học sinh.

Trao đổi Tuổi Trẻ Online tối 18-5, BS.CKII Nguyễn Minh Tiến - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) - cho biết tình trạng sức khỏe của bệnh nhân vẫn còn rất nặng, các bác sĩ đang tích cực điều trị chống phù não và hỗ trợ thở máy. XUÂN MAI

