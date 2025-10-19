Tiếp nhận 48 công dân Việt Nam từ Campuchia trở về

Trong 48 công dân được tiếp nhận có 6 nữ và 42 nam, xuất cảnh sang Campuchia vào nhiều thời điểm và qua nhiều cửa khẩu khác nhau; có hộ khẩu thường trú chủ tại các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hưng Yên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Tây.

Các công dân đang chờ hoàn tất thủ tục tiếp nhận.



Các công dân được các cơ quan chức năng Việt Nam hoàn tất thủ tục tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe ban đầu và tiến hành xác minh vụ việc theo quy định. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã bàn giao các công dân cho cơ quan chức năng các tỉnh, thành phố tiếp nhận và đưa về địa phương để tiếp tục xác minh, xử lý.

Tác giả: Trần Lĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn