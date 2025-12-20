Bác sĩ gây mê làm 12 người chết ở Pháp nhận án chung thân

Cựu bác sĩ gây mê Frédéric Péchier đến phiên tòa xét xử hôm 15-12 - Ảnh: AFP

Một tòa án ở miền đông Pháp hôm 18-12 (giờ địa phương) đã tuyên án tù chung thân đối với cựu bác sĩ gây mê Frédéric Péchier sau khi xác định ông ta phạm tội đầu độc 30 bệnh nhân, trong đó có 12 người tử vong.

Theo báo Guardian, phán quyết đối với bị cáo 53 tuổi được đưa ra sau 15 tuần xét xử. Trước đó, phía tòa án đã nghị án về mức án kể từ ngày 15-12.

Việc tuyên án kéo dài ba ngày do tòa phải xem xét riêng rẽ từng vụ trong tổng số 30 ca đầu độc.

Các hành vi phạm tội xảy ra trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2017 tại hai phòng khám tư nhân ở thành phố Besançon, miền đông nước Pháp, với các nạn nhân có độ tuổi từ 4 đến 89 tuổi.

Theo công tố, ông Péchier đã cố ý làm nhiễm độc các túi truyền dịch bằng kali, thuốc gây tê, adrenaline và heparin để gây ngừng tim hoặc xuất huyết cho bệnh nhân.

Trong quá trình điều tra khởi động từ năm 2017, ông ta từng bác bỏ các cáo buộc. Tuy nhiên, khi phiên tòa bắt đầu, ông Péchier thừa nhận rằng đã có một kẻ đầu độc hoạt động tại một trong hai phòng khám nơi ông làm việc, song khẳng định người đó không phải là mình.

Tại các phiên thẩm vấn, ông Péchier được cho là ít bộc lộ cảm xúc, nhưng đã suy sụp vào ngày 5-12 khi nhắc đến việc ông từng cố tự tử vào năm 2021. “Đó là con người ông ấy, ông Frédéric Péchier luôn muốn kiểm soát mọi thứ và không thích bộc lộ cảm xúc”, luật sư bào chữa Randall Schwerdorffer nói.

Luật sư cho biết thân chủ của mình tin rằng các thành viên bồi thẩm đoàn sẽ nhanh chóng bị thuyết phục về sự vô tội của ông.

Đại diện pháp lý của cựu bác sĩ gây mê này khẳng định vẫn tin vào sự vô tội của thân chủ và xác nhận sẽ kháng cáo bản án.

Tác giả: Triều Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn