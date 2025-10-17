Campuchia trục xuất 59 người Hàn Quốc liên quan đường dây lừa đảo trực tuyến

"Giới chức có kế hoạch trục xuất 59 công dân Hàn Quốc về nước với sự phối hợp của Đại sứ quán Hàn Quốc. Những người này đã được giới chức Campuchia giải cứu hoặc bắt vì các tội danh khác", cảnh sát Campuchia ngày 16/10 (giờ địa phương) cho biết.

Theo phía Campuchia, đây là những người làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Campuchia và họ sẽ bị trục xuất trong ngày 17/10.

Trước đó, cảnh sát Campuchia cho biết giới chức nước này đã được đề nghị giúp đỡ 60 công dân Hàn Quốc liên quan đến mạng lưới lừa đảo trong năm nay, trong đó 40 người đã được tìm thấy. Lực lượng này vẫn đang tìm kiếm 76 người Hàn Quốc không rõ tung tích ở Campuchia.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Ji-na. Ảnh: Yonhap

Hàn Quốc hôm 15/10 đã cấm công dân đến một số khu vực ở Campuchia, đồng thời cử một đoàn công tác liên ngành tới quốc gia Đông Nam Á để trao đổi về các đường dây việc làm giả và trung tâm lừa đảo ở nước này.

Động thái diễn ra sau vụ một sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn và sát hại tại Campuchia hồi tháng 8, được cho do băng đảng tội phạm lừa đảo trực tuyến gây ra, khiến dư luận nước này phẫn nộ.

Cùng ngày 16/10, Yonhap đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Ji-na dẫn đầu đoàn công tác đặc nhiệm Hàn Quốc đã có cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, trong đó ông Manet đã bày tỏ sự chia buồn và thương tiếc trước cái chết thương tâm của nam sinh viên người Hàn Quốc.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Hun Manet cho hay ông đã chỉ đạo thành lập Ủy ban Quốc gia Phòng chống tội phạm mạng (CCOS) để ngăn chặn và trấn áp các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Ông Hun Manet cũng cam kết sẽ thúc đẩy các nỗ lực toàn diện để xử lý vấn nạn lừa đảo trực tuyến.

Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Kim Ji-na bày tỏ "vô cùng lấy làm tiếc" trước tình trạng gia tăng các vụ lừa đảo việc làm trực tuyến nhằm vào người Hàn Quốc ở Campuchia, đồng thời kêu gọi chính quyền Campuchia hợp tác tích cực để đưa ra các biện pháp ứng phó nhằm chấm dứt loại tội phạm này.

Bà Kim cũng đề nghị chính quyền Campuchia hợp tác để nhanh chóng hồi hương hàng chục công dân Hàn Quốc bị tạm giữ tại Campuchia do nghi ngờ có liên quan đến các vụ lừa đảo; đề nghị hợp tác về các vấn đề thủ tục cần thiết để đưa thi thể nạn nhân nói trên về Hàn Quốc, bao gồm việc tiến hành khám nghiệm tử thi và cung cấp hồ sơ điều tra, nhằm đảm bảo quá trình có thể hoàn tất nhanh nhất.

Tác giả: Bảo Hân

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân