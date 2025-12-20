Tấn công bằng bom khói và dao tại ga tàu điện ngầm Đài Loan, 2 người thiệt mạng

Camera an ninh ghi lại hình ảnh nghi phạm trong quá trình gây án - Ảnh: STANDARD

Theo tờ Standard, một vụ tấn công bằng bom xăng, bom khói và dao đã xảy ra tại một ga tàu điện ngầm ở Đài Bắc, Đài Loan vào chiều tối 19-12, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương, nhiều người bị ngạt khói.

Vào lúc 17h24, nghi phạm đã ném một quả bom khói bên ngoài lối ra M8 của tuyến MRT Bannan. Sau tiếng nổ lớn, ga tàu bị bao phủ bởi làn khói dày. Nhiều hành khách tưởng đã xảy ra hỏa hoạn và tháo chạy.

Nghi phạm tiếp tục di chuyển đến lối ra M7, ném thêm bom khói và kích hoạt một quả bom xăng bên ngoài một quán cà phê, gây ra tình trạng hỗn loạn.

Một người đàn ông 57 tuổi họ Yu đã bị đâm vào lưng khi cố gắng ngăn chặn nghi phạm. Ông gục ngã tại chỗ và sau đó được xác nhận đã tử vong tại bệnh viện.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân đi cấp cứu - Ảnh: STANDARD

Tang vật được thu giữ - Ảnh: STANDARD

Khoảng 20 phút sau, nghi phạm tiếp tục thực hiện các vụ tấn công bằng dao ngẫu nhiên gần ga MRT Zhongshan, làm bị thương 4-5 người. Sau đó, tên này chạy vào một trung tâm mua sắm gần đó và bị cảnh sát bao vây. Nghi phạm rơi từ một tầng cao và tử vong tại hiện trường.

Theo các nguồn tin, nghi phạm 27 tuổi tên Zhang Wen, được cho là đang bị văn phòng công tố địa phương truy nã vì hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Hình ảnh từ camera an ninh và lời kể của nhân chứng cho thấy nghi phạm đội mặt nạ phòng độc chuyên dụng trong suốt quá trình gây án.

Taipei Metro đã phải kích hoạt quy trình khẩn cấp như cho tàu bỏ qua một số ga và phát thông báo hướng dẫn sơ tán.

Tác giả: Thanh Hiền

Nguồn tin: tuoitre.vn