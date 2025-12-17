'Nữ thần cổ vũ' vòng eo 56 chào Noel với giao diện nóng bỏng

Với vẻ ngoài xinh đẹp như búp bê và thân hình chuẩn mực, Lee Da Hye luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện.
Mới đây, cô nàng đã chứng minh danh xưng "nữ thần" khi khoác lên mình những trang phục lấy cảm hứng từ lễ hội Noel, mang đến một không khí ấm áp nhưng không kém phần nóng bỏng.
Trong video mới nhất chào đón mùa Giáng sinh, cô đã diện hai bộ trang phục mang tông màu đỏ chủ đạo, mang đến một hình ảnh vừa đáng yêu, vừa vô cùng nóng bỏng.
Trong set đồ đầu tiên, Lee Da Hye diện crop top và chân váy màu đỏ nhung với viền lông trắng. Thiết kế hở eo và chi tiết nơ đen lớn giúp cô khoe trọn vòng eo chỉ 56cm "siêu thực" đã làm nên thương hiệu. Mũ trùm đầu Noel đi kèm càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu, tinh nghịch.
Đoạn video nhảy trong trang phục Noel của Lee Da Hye nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhận về hàng ngàn lượt yêu thích và bình luận khen ngợi về nhan sắc.
Với một outfit khác, Lee Da Hye xuất hiện trong chiếc váy đỏ cúp ngực lấp lánh, chất liệu nhung mềm mại với viền lông trắng và chi tiết nơ to ở phía sau. Thiết kế trễ vai và ôm sát giúp tôn lên xương quai xanh cùng vòng eo nhỏ nhắn.
Cô nàng còn tạo điểm nhấn với chiếc choker đỏ có gắn chuông nhỏ xinh, cùng mái tóc búi cao trẻ trung. Chiếc váy này mang lại vẻ ngoài thanh lịch nhưng vẫn không kém phần gợi cảm.
Những điệu nhảy của cô nàng khiến người hâm mộ phải xuýt xoa Lee Da Hye chính là "nữ thần" mang lại không khí Giáng sinh nóng bỏng và rực rỡ nhất trong năm nay.
Lee Da Hye nổi tiếng là một trong những hoạt náo viên sở hữu lượng fan khủng trên các nền tảng mạng xã hội.
Cô thu hút hơn một triệu người theo dõi nhờ gương mặt xinh xắn như búp bê và hình thể săn chắc, chuẩn mực. (Ảnh: IGNV)
Tác giả: Trầm Phương
Nguồn tin: kienthuc.net.vn