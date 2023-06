Thứ trưởng Bộ Công an thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ nổ súng ở Đắk Lắk

Ngày 12/6, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác Bộ Công an đến chia buồn, động viên và trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho chiến sĩ công an hy sinh trong vụ tấn công ở Đắk Lắk.

Tại các gia đình, Đoàn công tác của Bộ Công an đọc quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm cho 4 cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Cùng với công bố quyết định truy phong cấp bậc hàm, đoàn công tác của Bộ công an cũng công bố các mức hỗ trợ cho thân nhân các chiến sĩ hy sinh mức 100 triệu đồng/trường hợp hy sinh, 50 triệu đồng/trường hợp bị thương.

Tại gia đình thân nhân các cán bộ, chiến sĩ Công an hi sinh, thay mặt Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã chia sẻ nỗi mất mát to lớn với các gia đình.

Thứ trưởng động viên các gia đình nén đau thương, sớm ổn định tinh thần, cuộc sống. Ông động viên, chúc cán bộ, chiến sĩ Công an bị trọng thương sớm phục hồi sức khỏe.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá cho thân nhân đồng chí Trần Quốc Thắng.

Trong sáng 12/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, các lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 22 đối tượng có liên quan đến vụ dùng súng tấn công Trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (trong đó có khu vực làm việc của Công an xã) thuộc huyện Cư Kuin vào sáng sớm 11/6.

Quá trình bắt giữ các nghi phạm, lực lượng công an thu giữ một số vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC mà nhóm này sử dụng để gây án.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an ghi sổ tang cán bộ, chiến sỹ hy sinh

Trước đó, Bộ trưởng Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm lên Thiếu tá đối với Đại úy Hoàng Trung (SN 1981, quê Nghi Lộc, Nghệ An, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin). Truy thăng cấp bậc hàm lên Đại úy đối với Thượng úy Nguyễn Đăng Nhân (SN 1994, quê Yên Thành, Nghệ An, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin). Truy thăng cấp bậc hàm lên Thiếu tá đối với Đại úy Trần Quốc Thắng (SN 1989, quê Thạch Hà, Hà Tĩnh, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) và truy thăng cấp bậc hàm lên Đại úy đối với Thượng úy Hà Tuấn Anh (SN 1991, quê Triệu Sơn, Thanh Hoá, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin).

Sáng sớm 11/6, tại địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ việc một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở Công an các xã Ea Tiêu và Ea Ktur làm một số cán bộ công an xã, cán bộ xã và người dân thương vong.

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt các đối tượng.

