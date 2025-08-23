Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Trong nước

Cách mạng Tháng Tám 1945 mở ra kỷ nguyên độc lập - tự do cho đất nước

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước và góp phần cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Tác giả: Hoàng Long

Nguồn tin: Báo VOV

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: lịch sử dân tộc Việt Nam ,mốc son chói lọi trong lịch sử ,mở ra kỷ nguyên độc lập - tự do cho đất nước ,phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới ,Cách mạng Tháng Tám 1945

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP