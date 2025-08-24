Hôm nay tổng hợp luyện diễu binh, cấm đường từ 12 giờ 30

Theo kế hoạch, vào lúc 20 giờ tối nay 24-8 sẽ diễn ra tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Hệ thống tên lửa Scud-B là biểu tượng cho sức mạnh răn đe tầm xa của Pháo binh - Tên lửa Việt Nam và hiện là hệ thống tên lửa đạn đạo duy nhất tại Đông Nam Á tại Quảng trường Ba Đình tại tổng hợp luyện tối 21-8. Ảnh: Văn Duẩn

Đây là lần thứ hai tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.

6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành nhiệm vụ A80

Theo Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9 sẽ có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành. Cụ thể gồm: Lực lượng rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa; Lực lượng Pháo lễ; Lực lượng Không quân bay chào mừng.

Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân ( bao gồm 26 khối Quân đội, 17 khối Công an); các khối quân đội nước ngoài (dự kiến 4 khối, gồm: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia (đã đến Việt Nam: Campuchia 15-8, Lào 16-8, Nga 20-8, Trung Quốc dự kiến cuối tháng 8); Lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; Lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.

Lực lượng đứng làm nền gồm Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang mới được bổ sung từ ngày 21-8). Lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Chương trình diễu binh, diễu hành

Về Chương trình diễu binh, diễu hành, gồm: Rước đuốc truyền thống; Bắn Pháo lễ; Không quân bay chào mừng.

Sau đó diễu binh, diễu hành các khối, theo thứ tự: Diễu hành của khối Nghi trượng; Diễu binh các khối đi bộ (thứ tự: Các khối Quân đội nhân dân Việt Nam, các khối quân đội nước ngoài, Dân quân tự vệ; các khối Công an); Diễu binh của khối xe, pháo quân sự; xe đặc chủng Công an; Diễu binh lực lượng vũ trang trên biển (truyền hình ảnh về Ba Đình); Diễu hành các khối quần chúng; Diễu hành của Khối Văn hóa, Thể thao.

Các khối của Quân đội Nhân dân Việt Nam gồm: Xe Chỉ huy, xe Tổ Quân kỳ toàn quân; khối Danh dự 3 quân chủng; khối nữ Quân nhạc; khối sĩ quan Lục quân; khối sĩ quan Hải quân; khối sĩ quan Phòng không-Không quân; khối sĩ quan Biên phòng; khối sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam; khối sĩ quan Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng; khối nữ sĩ quan Quân y; khối Học viên các học viện nhà trường Quân đội; khối chiến sĩ Tác chiến điện tử; khối chiến sĩ Đặc nhiệm dù; khối lực lượng Tác chiến không gian mạng; khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam; khối chiến sĩ Tăng thiết giáp; khối chiến sĩ Pháo binh; khối chiến sĩ Đặc công; khối nữ chiến sĩ Biệt động; khối chiến sĩ Công binh; khối nữ chiến sĩ Thông tin; khối chiến sĩ Phòng hóa.

Các khối Dân quân, Du kích gồm: Khối nam Dân quân tự vệ; khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam; khối nữ Du kích miền Nam.

Các khối Công an Nhân dân Việt Nam gồm: Khối Chỉ huy và xe Tổ Công an kỳ; khối nam sĩ quan An ninh nhân dân; khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân; khối nam sĩ quan Cảnh vệ; nam sĩ quan Không quân Công an nhân dân; khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông; khối nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy; khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; khối nam sĩ quan Cảnh sát cơ động; khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm; khối nam sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; khối nam chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm; khối nam chiến sĩ Hậu cần, kỹ thuật Công an nhân dân; khối nam học viên các học viện, trường Công an nhân dân; khối nam chiến sĩ Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu; khối nam lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; khối Cảnh sát cơ động kỵ binh; khối Hồng kỳ.

Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành chia thành nhiều hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội, với lộ trình:

Khối Nghi trượng sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương rẽ trái Nguyễn Thái Học-Tràng Thi-Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

Khối đi bộ Quân đội, quân đội nước ngoài, Công an, dân quân:

Hướng 1: Sau khi đi qua lễ đài rẽ phải đường Lê Hồng Phong - theo Ngọc Hà đến Công viên Bách Thảo.

Hướng 2: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương rẽ trái Nguyễn Thái Học-Tràng Thi-Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

Hướng 3: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương rẽ phải Nguyễn Thái Học-Kim Mã-Liễu Giai-Văn Cao đến sân vận động Quần Ngựa.

Hướng 4: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương rẽ trái Nguyễn Thái Học-Lê Duẩn đến Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh sau khi đi qua lễ đài rẽ phải Lê Hồng Phong-theo Ngọc Hà đến công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ sau khi đi qua lễ đài rẽ phải Lê Hồng Phong-Đội Cấn-Giang Văn Minh-Kim Mã-Liễu Giai-Văn Cao đến sân vận động Quần Ngựa.

Các khối quần chúng, văn hóa thể thao sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương đi thẳng sang sân vận động Hàng Đẫy.

Khối xe tăng, bánh xích sau khi đi qua lễ đài rẽ đường Lê Hồng Phong về Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Khối xe bánh lốp:

Hướng 1: Sau khi đi qua lễ đài đi theo tuyến Cửa Bắc-Nghi Tàm-Âu Cơ-Võ Chí Công-Đường Láng-Trần Duy Hưng-Đại lộ Thăng Long-Lê Quang Đạo đến Trường đua F1.

Hướng 2: Sau khi đi qua lễ đài sẽ đi theo tuyến Nguyễn Thái Học-Giảng Võ-Đường Láng-Trần Duy Hưng-Đại lộ Thăng Long-Lê Quang Đạo đến Trường đua F1.

Hà Nội cấm đường từ 12 giờ 30 ngày 24-8

Từ 12 giờ 30 ngày 24-8 đến 2 giờ ngày 25-8: Công an TP Hà Nội tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm) lưu thông trên các tuyến đường, gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc và đường Yên Phụ.

Từ 16 giờ 30 ngày 24-8 đến 2 giờ ngày 25-8: Cấm toàn bộ các tuyến đường Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Ngoài ra, cấm gián đoạn các tuyến đường kể trên từ 12 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 24-8 căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế.

Công an TP Hà Nội thông báo tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố) lưu thông trên các tuyến đường phía bên trong đường Vành đai I (trừ các tuyến đường tổ chức cấm triệt để kể trên).

Đối với các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai I đến đường Vành đai II (trừ các tuyến tổ chức cấm triệt để kể trên): Công an TP Hà Nội tổ chức tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên.

Sau tổng hợp luyện lực lượng vũ trang lần thứ hai sẽ tới sơ duyệt cấp Nhà nước (20 giờ ngày 27-8; Tổng duyệt cấp Nhà nước (từ 6 giờ 30 ngày 30-8). Lễ diễu binh, diễu hành chính thức sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 ngày 2-9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Tác giả: Văn Duẩn

Nguồn tin: Báo Người lao động