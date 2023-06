Phó thủ tướng Trần Lưu Quang thăm hỏi nạn nhân vụ 2 trụ sở UBND xã bị tấn công

Phó thủ tướng chia sẻ nỗi đau với cha của ông Nguyễn Văn Dũng, chủ tịch UBND xã Ea Tiêu - nạn nhân bị sát hại trong vụ hai trụ sở UBND xã bị tấn công - Ảnh: MAI VINH

Sáng 12-6, sau buổi làm việc nhanh với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đi thăm gia đình các nạn nhân trong vụ 2 trụ sở UBND xã bị tấn công.

Đoàn công tác của Phó thủ tướng đã đến thăm, chia sẻ nỗi mất mát của gia đình ông Nguyễn Văn Kiên, bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur và ông Nguyễn Văn Dũng, chủ tịch UBND xã Ea Tiêu - hai nạn nhân bị sát hại trong vụ hai trụ sở UBND xã bị tấn công.

Ông Kiên và ông Dũng đều bị sát hại khi đang trên đường đến cơ quan khi nghe trụ sở UBND xã bị tấn công.

Phó thủ tướng chia sẻ nỗi đau, mất mát với gia đình các nạn nhân bị sát hại trong vụ hai trụ sở UBND xã bị tấn công - Ảnh: MAI VINH

Phó thủ tướng chia sẻ nỗi đau với cha của ông Dũng (năm nay đã hơn 70 tuổi), mong ông và gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát mà gia đình đang gánh chịu.

Cùng ngày, đoàn công tác của Phó thủ tướng cũng đến thăm hai chiến sĩ công an bị nhóm khủng bố sát hại nhưng may mắn thoát chết là đại úy Lê Kiên Cường (35 tuổi) và thượng úy Đàm Đình Bốp (30 tuổi), cùng là cán bộ Công an xã Ea Ktur.

Tại bệnh viện, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, tặng quà các chiến sĩ bị thương và chúc các anh mau hồi phục sức khỏe.

Theo các bác sĩ, khi đưa vào viện cả anh Cường và anh Bốp đều bị thương rất nặng, bất tỉnh. Trong đó, anh Cường bị bắn vào ngực, vào viện trong tình trạng nguy kịch. Còn anh Bốp bị đa chấn thương do dao đâm nhiều nhát vào ngực, bụng gây mất máu rất nhiều. Bên cạnh đó, hai chân anh Bốp còn bị bỏng do bị đốt.

Phó thủ tướng động viên thượng úy Đàm Đình Bốp (30 tuổi), phó trưởng Công an xã Ea Ktur - nạn nhân trong vụ hai trụ sở UBND xã bị tấn công - Ảnh: MAI VINH

Theo các bác sĩ, hiện sức khỏe hai cán bộ công an đã tạm qua cơn nguy kịch, ổn định.

Tại bệnh viện, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu địa phương, ngành y tế, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phải tập trung mọi nguồn lực tốt nhất để cứu chữa cho các cán bộ, chiến sĩ đang điều trị tại đây.

Phó thủ tướng động viên đại úy Lê Kiên Cường (35 tuổi), cán bộ Công an xã Ea Ktur - nạn nhân trong vụ hai trụ sở UBND xã bị tấn công - Ảnh: MAI VINH

Song song với đoàn của Phó thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cũng đã thăm, động viên gia đình các cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Tại các gia đình, thứ trưởng đã đọc quyết định của bộ trưởng Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm cho bốn cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh.

