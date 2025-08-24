Thủ tướng yêu cầu khẩn cấp ứng phó với cơn bão số 5 đặc biệt nguy hiểm

Công điện nêu rõ đây là cơn bão cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, di chuyển rất nhanh, đặc biệt nguy hiểm, cơ quan dự báo ở trong nước và quốc tế đều dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta với cường độ mạnh.

Lực lượng chức năng ở Quảng Trị kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão số 5

Tiếp theo công điện số 141 ngày 22-8, để chủ động ứng phó bão số 5 và mưa lũ do ảnh hưởng của bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi không được lơ là, chủ quan.

Ứng phó bão số 5 với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất

Các Bộ, ngành và địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do bão với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, nhất là hiện nay cả nước đang tập trung chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2- 9.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển; bằng mọi biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn.

Căn cứ tình hình cụ thể, địa phương chủ động quyết định việc cấm biển ngay từ ngày 24-8, trong đó đặc biệt lưu ý cần cấm biển sớm đề phòng xảy ra dông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp nhiều giờ.

Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố bảo vệ công trình cơ sở hạ tầng.

Khẩn trương rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập thủy lợi; Bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để lợi dụng thiên tai tăng giá bất hợp lý; Sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão số 5 và mưa lũ...

Dự báo bão số 5 đổ bộ từ Nghệ An đến Quảng Trị vào ngày 25-8 Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến thời điểm chiều mai ngày 24-8, bão di chuyển vào vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 14-15 và tiếp tục mạnh thêm. Ngày 25-8, bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị với sức gió mạnh nhất trên biển có thể tới cấp 12-13, giật cấp 15. Do ảnh hưởng của bão, ngay từ đêm mai 24-8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 14. Từ đêm ngày 24 đến 27 - 8, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa lớn, lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 600 mm, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị.

Tác giả: Lê Thúy

Nguồn tin: Báo Người lao động