Thủ khoa khối A tỉnh Nghệ An và câu chuyện "tầm nhìn" ở mái trường làng xứ biển

Thầy Hồ Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Quỳnh Lưu 3 ngồi với tôi trong căn phòng làm việc đơn sơ đóng tại “thủ phủ” rau sạch nức tiếng Quỳnh Lương, ánh mắt đong đầy niềm vui hướng về phía dãy phượng hồng đang mải miết khoa sắc trong vi vu gió biển.

“Tầm nhìn xuyên suốt là xây dựng Trường THPT Quỳnh Lưu 3 trở thành một trong những trường hàng đầu của huyện Quỳnh Lưu (cũ) mà học sinh sẽ lựa chọn để học tập và rèn luyện, là bệ phóng truyền lửa, nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới xuất sắc” - thầy Sơn nói.

Tầm nhìn Trường THPT Quỳnh Lưu 3 là nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới xuất sắc

Mới rồi, tin Hồ Thị Khánh Linh, học sinh lớp 12A1 - Trường THPT Quỳnh Lưu 3 đạt á khoa toàn quốc, thủ khoa khối A tỉnh Nghệ An tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với số điểm 29,75 đang khiến vỡ oà từng con ngõ nhỏ nơi mảnh đất hiếu học nức tiếng xứ Quỳnh. Thành tích càng đặc biệt ấn tượng khi cô bé nhỏ nhắn vươn tới hào quang chỉ từ xuất phát điểm là mái trường làng bình dị, đơn sơ vùng bãi ngang.

Hồ Thị Khánh Linh - Á khoa toàn quốc, thủ khoa khối A tỉnh Nghệ An tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Ngày nhận được kết quả thi, Linh lập tức đăng tải lên trang cá nhân lời cảm ơn tới ngôi Trường THPT Quỳnh Lưu 3 nơi đã cho em cảm giác may mắn và tự hào bởi cơ hội được học tập và trải nghiệm, lời biết ơn tới các thầy cô giáo vì sự tận tâm trong từng bài giảng.

“Khát vọng vươn tới xuất sắc - câu chuyện tầm nhìn của nhà trường luôn là động lực, thổi bùng ngọn lửa khát khao chinh phục tri thức của bản thân em cũng như bao thế hệ học sinh” - Linh trải lòng, với nụ cười hiền và ánh mắt biết ơn luôn thường trực trên gương mặt.

Trường THPT Quỳnh Lưu 3 đóng tại xã bãi ngang Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An

Linh chia sẻ luôn khắc nhớ những câu nói truyền cảm hứng mà nhà trường và thầy cô thường xuyên “thổi lửa”, xem đó như là “kim chỉ nam” trong toàn bộ quá trình học tập: “Khát vọng vươn tới xuất sắc”; “chỉ cần nỗ lực đủ, mỗi học sinh đều có thể vượt qua giới hạn của bản thân mình”;…Cô bé trường làng học bằng sự thư thái, nhẹ nhõm nhưng không thiếu đam mê, tìm thấy niềm hạnh phúc vô bờ khi tìm ra đáp án một bài Toán nan giải.

Hơn 21.000 học sinh đã tốt nghiệp từ ngày trường chính thức thành lập

Thầy giáo Trần Minh Vĩnh, giáo viên chủ nhiệm, người đồng hành cùng tân á khoa khối A toàn quốc xuyên suốt những năm cấp 3 nói, Linh là một học sinh có tư duy đặc biệt, chăm chỉ, luôn lắng nghe lời khuyên và sự khích lệ từ thầy cô.

“Nhà trường và các thầy cô luôn thổi ngọn lửa đam mê, khát khao vươn tới đỉnh cao tri thức, khát vọng vươn tới xuất sắc vào mỗi học trò. Chỉ cần mỗi học sinh tìm thấy niềm vui trong học tập, cảm giác mình làm được, dám khám phá bản thân và chinh phục những giới hạn, con đường phía trước dường như đã gần hơn một nửa” - thầy Vĩnh nói.

Mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo

Trường THPT Quỳnh Lưu 3 chính thức ra đời tháng 9/1975, đóng ở làng Văn Thống, xã Quỳnh Lương (cũ). Sự kiện quan trọng có tầm chiến lược với mục tiêu đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao dân trí của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho sự học của con em vùng ven biển.

Học sinh Trường THPT Quỳnh Lưu 3 ngày tựu trường

Từ buổi ban đầu đầy gian nan với chỉ 3 dãy nhà cấp 4, 15 phòng học, các thế hệ thầy cô và học sinh đã vượt qua muôn trùng thách thức, thực hiện thành công nhiệm vụ giáo dục mà Đảng và nhân dân giao phó, đạt được nền móng vững chắc, tạo dựng được một truyền thống và uy tín lớn đối với các cấp, các ngành, với nhân dân và các thế hệ học sinh.

Từ mái trường này, hơn 21.000 học sinh đã tốt nghiệp. Bao thế hệ học sinh đã trở thành những chiến sỹ anh dũng, đi đầu trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; nhiều học sinh ưu tú của trường đã trở thành những nhà khoa học xuất sắc, những giáo sư, tiến sỹ, nhà giáo, nghệ sỹ ưu tú, Anh hùng lực lượng vũ trang, doanh nhân thành đạt; nhiều học sinh đã trở thành những cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng ở các Bộ, ngành, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động

Trường THPT Quỳnh Lưu 3 khẳng định được vị trí trong ngành giáo dục Nghệ An, nhiều năm được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc, chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp và đậu vào các trường đại học và cao đẳng ngày càng cao. Nhiều em đạt học sinh giỏi quốc gia và hơn 630 em học sinh giỏi tỉnh. Nhà trường và nhiều cá nhân đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Trung ương đoàn và của ngành Giáo dục Nghệ An…

Hiệu trưởng Trường THPT Quỳnh Lưu 3, thầy Hồ Trường Sơn nói, các vấn đề ưu tiên của trường trong giai đoạn mới là đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo. Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại. Đảm bảo đáp ứng các tiêu chí ”Trường học hạnh phúc”.

Hiệu trưởng Trường THPT Quỳnh Lưu 3, thầy Hồ Trường Sơn

Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy sức mạnh tập thể, thi đua dạy tốt học tốt, đổi mới tư duy, quyết tâm xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại. Đảm bảo đáp ứng các tiêu chí ”Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2” vào những năm tiếp theo.

“Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường” - thầy Hồ Trường Sơn nói về phương châm của ngôi trường làng xứ biển từng là nơi chắp cánh cho biết bao thế hệ học trò vươn tới đỉnh cao tri thức.

